Латвия и 11 стран ЕС требуют снять бюджетные лимиты для увеличения военных расходов

Ожидается, что в дальнейшем будут поданы и другие запросы, поскольку несколько государств-членов выразили заинтересованность в использовании этой клаузулы, отмечает Европейская комиссия.

Как отметил комиссар ЕС по вопросам экономики и производительности, реализации и упрощения Валдис Домбровскис ("Новое Единство"), Европейская комиссия продолжит обеспечивать координацию этой гибкости, чтобы помочь странам ЕС увеличить оборонные бюджеты, при этом соблюдая устойчивую бюджетную политику. "Мы готовы рассмотреть и другие запросы государств", - подчеркнул Домбровскис.

Как сообщалось ранее, в марте Европейская комиссия представила "белую книгу" по вопросам европейской обороны и готовности к 2030 году. Также была представлена законодательная база в области обороны, которая является частью плана ReArm Europe. В ней предусмотрены финансовые инструменты для государств-членов ЕС, чтобы они могли увеличить инвестиции в оборону.

План "ReArm Europe/Готовность к 2030 году" направлен на укрепление оборонных способностей на европейском уровне с использованием новых финансовых возможностей, в то время как "белая книга" излагает новый подход к обороне и определяет потребности в инвестициях.

Домбровскис ранее подчеркнул, что для Латвии важно, чтобы в новой стратегии Европейской комиссии в качестве приоритета было выделено укрепление восточной границы ЕС, чтобы вместе с союзниками предотвратить любые угрозы со стороны России и Беларуси.

Домбровскис отметил, что так называемый проект "Щит восточной границы" предусматривает создание интегрированного управления внешней границей ЕС на участках, граничащих с Россией и Беларусью. Это включает в себя размещение физических укреплений и препятствий, развитие инфраструктуры, создание современных и интегрированных систем пограничной охраны, а также другие меры безопасности.

Бюджет Латвии на оборону на 2025 год составляет 3,45% от ВВП, что эквивалентно 1,56 миллиарда евро. Ранее сообщалось, что в следующем году планируется увеличить бюджет оборонного сектора до 4% от валового внутреннего продукта, а в последующие годы стремиться к достижению 5% от ВВП.

Исходя из вышеуказанных цифр, чтобы оборонный бюджет в этом году достиг 4% от ВВП, он должен был бы быть примерно на 240 миллионов евро больше, а для достижения 5% потребовалось бы увеличение оборонного бюджета примерно на 690 миллионов евро.