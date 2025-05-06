Латвия и 11 стран ЕС требуют снять бюджетные лимиты для увеличения военных расходов

Латвия и ещё 11 государств-членов Европейского союза официально обратились к Европейской комиссии с просьбой активировать так называемую "клаузулу исключения" в рамках Пакта стабильности и роста, чтобы обеспечить возможность увеличения оборонных расходов без нарушения существующих бюджетных ограничений.
К странам, подписавшим это обращение, помимо Латвии, относятся Эстония, Бельгия, Дания, Греция, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Венгрия и Германия. Их инициатива является частью представленного в марте текущего года плана по перевооружению "ReArm Europe/Готовность к 2030 году".
Как поясняет Европейская комиссия, активация клаузулы исключения предоставит государствам-членам дополнительное бюджетное пространство для увеличения оборонных расходов, при этом соблюдая фискальные правила ЕС.
Активация этой клаузулы позволит странам отклониться от утверждённого направления чистых расходов или корректирующего курса в рамках процедуры предотвращения чрезмерного бюджетного дефицита. Такая гибкость предусмотрена для чрезвычайных обстоятельств, на которые государства-члены не могут повлиять и которые существенно влияют на их публичные финансы, как это происходит в настоящее время.
Тем не менее, чтобы обеспечить среднесрочную фискальную устойчивость, отклонение от рекомендованного направления чистых расходов будет ограничено до 1,5% от валового внутреннего продукта (ВВП) на дополнительные оборонные расходы ежегодно после активации клаузулы до 2028 года.
Теперь Европейская комиссия оценит запросы государств-членов с целью представить рекомендации Совету ЕС об активации клаузулы исключения в рамках предстоящего весеннего пакета Европейского семестра 2025 года. После этого Совет будет иметь один месяц для принятия решения по данному вопросу.
Ожидается, что в дальнейшем будут поданы и другие запросы, поскольку несколько государств-членов выразили заинтересованность в использовании этой клаузулы, отмечает Европейская комиссия.
Как отметил комиссар ЕС по вопросам экономики и производительности, реализации и упрощения Валдис Домбровскис ("Новое Единство"), Европейская комиссия продолжит обеспечивать координацию этой гибкости, чтобы помочь странам ЕС увеличить оборонные бюджеты, при этом соблюдая устойчивую бюджетную политику. "Мы готовы рассмотреть и другие запросы государств", - подчеркнул Домбровскис.
Как сообщалось ранее, в марте Европейская комиссия представила "белую книгу" по вопросам европейской обороны и готовности к 2030 году. Также была представлена законодательная база в области обороны, которая является частью плана ReArm Europe. В ней предусмотрены финансовые инструменты для государств-членов ЕС, чтобы они могли увеличить инвестиции в оборону.
План "ReArm Europe/Готовность к 2030 году" направлен на укрепление оборонных способностей на европейском уровне с использованием новых финансовых возможностей, в то время как "белая книга" излагает новый подход к обороне и определяет потребности в инвестициях.
Домбровскис ранее подчеркнул, что для Латвии важно, чтобы в новой стратегии Европейской комиссии в качестве приоритета было выделено укрепление восточной границы ЕС, чтобы вместе с союзниками предотвратить любые угрозы со стороны России и Беларуси.
Домбровскис отметил, что так называемый проект "Щит восточной границы" предусматривает создание интегрированного управления внешней границей ЕС на участках, граничащих с Россией и Беларусью. Это включает в себя размещение физических укреплений и препятствий, развитие инфраструктуры, создание современных и интегрированных систем пограничной охраны, а также другие меры безопасности.
Бюджет Латвии на оборону на 2025 год составляет 3,45% от ВВП, что эквивалентно 1,56 миллиарда евро. Ранее сообщалось, что в следующем году планируется увеличить бюджет оборонного сектора до 4% от валового внутреннего продукта, а в последующие годы стремиться к достижению 5% от ВВП.
Исходя из вышеуказанных цифр, чтобы оборонный бюджет в этом году достиг 4% от ВВП, он должен был бы быть примерно на 240 миллионов евро больше, а для достижения 5% потребовалось бы увеличение оборонного бюджета примерно на 690 миллионов евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!