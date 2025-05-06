"Прогрессивные" призывают "Единство" и Нацобъединение не вступать в союз со Шлесерсом

В преддверии предстоящих муниципальных выборов "Прогрессивные" обратились к двум партиям, которые, согласно соцопросам, имеют реальные шансы попасть в Рижскую думу - "Новое Единство" и Национальное объединение, - с предложением подписать меморандум, что после выборов они ни при каких обстоятельствах не станут работать в одной коалиции с партией Айнара Шлесерса.

"Эти выборы станут решением вопроса о том, пойдет ли Рига по пути развития европейского города, или власть вновь окажется в руках прокремлевских сил, которые потянут столицу Латвии на восток. Убежден, что уже сейчас рижанам важно знать, какие партии готовы сотрудничать со Шлесерсом, а какие никогда на это не пойдут", - подчеркнул кандидат "Прогрессивных" на пост мэра Риги Виестурс Клейнбергс.

В предложенном "Прогрессивными" проекте меморандума предлагается четко зафиксировать отказ от сотрудничества со всеми политическими силами, которые выражают прокремлевские взгляды. В проекте документа подчеркивается, что недопустимо привлекать к управлению городом партии, оправдывающие агрессивную политику России, не осуждающие развязанную ею войну против Украины или выступающие против латышского языка как единственного государственного.

Ранее мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") в интервью агентству LETA подчеркнул важность сохранения курса, взятого в последние годы.

По его словам, главная борьба на предстоящих выборах развернется между двумя политическими блоками: с одной стороны - партия Шлесерса "Латвия на первом месте", "Согласие", "Стабильности!" и "Суверенная власть", с другой - нынешняя коалиция и "Прогрессивные".