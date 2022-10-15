С "калашом" и триколором. Почему в Африке растет российское влияние

По словам Кубизара, интенсивность отношений начала снижаться в середине 1980-х годов с началом перестройки, а с распадом Советского Союза в 1991 году они почти прекратились. Сегодня, однако, Россия снова чувствует себя в Африке комфортно.

Например, Буркина-Фасо - один из самых успешных рынков для российского канала иновещания "Спутник", RT также значительно расширила здесь свои пропагандистские программы на французском языке. Кроме того, пригожинское "Агентство интернет-исследований" продолжает подогревать настроения против бывшей метрополии Франции в социальных сетях.

"Я думаю, что Буркина-Фасо хочет избежать ловушки, в которую попала Мали, - говорит доктор Рамани, отмечая, что малийская хунта очень враждебно относится к европейцам и американцам с момента прихода к власти в 2020 году. - Сейчас Мали полностью зависима и захвачена российским государством. Как только русские появляются в этих районах, их невозможно оттуда выгнать. То же самое произошло в Центральноафриканской Республике".

Российские наемники действуют в Центрально-Африканской республике с 2018 года Фото: AFP

По мнению Рамани, Траоре пытается подстраховаться и не лишать себя с самого начала возможной помощи от западных стран, которые, очевидно, не захотят соседствовать с Россией в Буркина-Фасо. Но при этом существует риск не договориться ни с кем и остаться вообще без поддержки - и новый переворот не заставит себя ждать.

Уничтожать или договариваться?