ЕС отказался списывать долг Украине. США разочарованы

Великобритания, Канада, Франция, Германия, Япония и США подписали в сентябре меморандум о взаимопонимании, предусматривающий замораживание выплат по долгу Украины в связи с агрессией России.

Тогда группировка "решительно" призвала другие страны предложить Украине списание долга.

"Я честно скажу, что я все еще разочарована тем, что Европейская комиссия не присоединилась к группе кредиторов, чтобы предложить более легкие условия для списывания долга Украине", - сказала Йеллен на встрече с министрами финансов ЕС и комиссарами Европейской комиссии в Вашингтоне.

"Украина, как вы знаете, испытывает огромную нехватку денег и нуждается в нашей полноценной поддержке", - сказала она.

Переговоры проходили на ежегодных собраниях Международного валютного фонда (МВФ), где предупредили, что Украина в 2023 году может столкнуться с ежемесячным дефицитом бюджета в размере до четырех миллиардов долларов.

Комиссар по экономическим вопросам Европейской комиссии Паоло Джентилони ответил на комментарии Йеллен на пресс-конференции, что решения исполнительной власти ЕС требуют консенсуса 27 государств-членов блока.

"Комиссия является многосторонним органом, и для принятия такого решения у нас должен быть консенсус всех государств-членов", - сказал он. - Вот почему у нас другой путь и почему мы по-разному рассматриваем проблему".