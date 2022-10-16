В Риге выступят трехратные чемпионы мира по хип-хопу

RF созданная на базе танцевальной студии THE PALACE DANCE STUDIO, родом из города Окленд (Новая Зеландия).

Коллектив RF является международной сенсацией выступающей на всех самых престижных площадках планеты. RF является самой просматриваемой танцевальной командой на платформе YouTube, собирая миллионы просмотров уже на протяжение нескольких лет.

The Royal Family Dance crew выступали на церемонии награждения Mnet Music awards Asia с такими мега-звездами K-POP , как CL и Big Bang,

а так же были представлены в клипах Джастина Бибера Sorry и What do you mean, что мгновенно привлекло к ним внимания всего мира.

Команду возглавляет Пэррис Гёбель и ее отец Бретт.

The Royal Family dance crew является ярким примером современной танцевальной мировой культуры. Безупречная хореография, стильные костюмы, популярная музыка и сценическое обаяние никого не оставят равнодушным.