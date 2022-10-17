Фото ⟩ Заглядываем в студию нового латвийского шоу на русском языке "Квартира"!

Студия, где снимается "Квартира", и правда выглядит как уютная рижская квартира, куда можно прийти в гости, выпить чая и обсудить новости. В студии-квартире есть все, что нужно для работы - даже кошка! Пушистого члена команды "Квартиры" зовут Элита, и она тоже вносит свой вклад в создание программы.