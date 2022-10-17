В понедельник, 17 октября, в Латвии стартует новое развлекательно-информационное шоу собственного производства "Квартира" на русском языке! Накануне премьеры творческий коллектив программы пригласил в гости в свою студию-квартиру и познакомил с кошкой.
Фото ⟩ Заглядываем в студию нового латвийского шоу на русском языке "Квартира"!
Студия, где снимается "Квартира", и правда выглядит как уютная рижская квартира, куда можно прийти в гости, выпить чая и обсудить новости. В студии-квартире есть все, что нужно для работы - даже кошка! Пушистого члена команды "Квартиры" зовут Элита, и она тоже вносит свой вклад в создание программы.
Накануне премьеры команда новой передачи встретилась с коллегами из латвийских СМИ и рассказала о своих планах. "Квартира" будет выходить в эфир по будням в 20:25.
Создатели программы вместе со зрителями собираются решать актуальные проблемы, реагировать на новости и разбираться с нововведениями.
Костяк команды "Квартиры" - девять творческих людей: Мила Ковалева, Анаит Исаханова, Александр Твердохлеб, Кристина Парваткина, Евгения Шафранек, Марианна Ходаш, Анастасия Бермичева, Андрей Аксенов и Карина Дребейниека. Руководит процессом продюсер Владимир Новодворский.
Галерея: Команда нового проекта "Квартира" встретилась с коллегами из латвийских СМИ
Начиная с 17 октября команда "Квартиры" ждет зрителей в эфире 8TV с понедельника по четверг в 20:25.
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