Папа римский Франциск призвал к реформе ООН после войны в Украине

В отрывках из новой книги главы католической церкви, опубликованной в воскресенье, 16 октября, он признал, что нынешние многосторонние организации, особенно Совет Безопасности ООН, должны найти "более быстрые и эффективные способы разрешения конфликтов".

"Во время войны важно подтвердить, что нам нужно больше многосторонности", однако ООН больше не подходит для "новой реальности", написал Франциск, чьи слова опубликовала газета La Stampa. ООН была создана, чтобы предотвратить повторение ужасов Второй мировой войны, но пока сохраняется угроза войны, "мир уже не тот", подчеркнул папа.

"Необходимость реформ стала более чем очевидной после пандемии", когда действующая система "обнажила все свои ограничения", добавляет глава католической церкви.

Он осудил неравное распределение вакцин между странами, заявив, что это "яркий пример" доминирования сильных над слабыми.

85-летний Папа призвал к проведению "органических реформ", которые позволили бы международным организациям вновь обрести свою цель "служить человеческому роду". Он подчеркнул, что международные институты должны стать результатом "максимально широкого консенсуса".

Книга Франциска "Я прошу вас во имя Бога: десять молитв о будущем и надежде" должна выйти в Италии во вторник.