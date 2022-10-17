"На фоне происходящих глобальных событий сложно говорить о малозначительной текучке", - написала известный астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram и описала главные тенденции предстоящей недели, отметив, кому будет полегче, а кого ждут трудности.
Прогноз Василисы Володиной на неделю с 17 по 23 октября: главное - прячьтесь правильно!
"Наступающая неделя предваряет коридор затмений, который, вероятно, принесет нам очередные судьбоносные изменения. Это одна из точек выбора будущего - камень, на котором выбито: "Направо пойдешь… Налево пойдешь…" - предупредила Василиса Володина.
"Но, как и в сказке, все варианты выбора выглядят сложными. Да и решения, куда повернуть, принимаем не мы с вами.
Мы просто нервно топчемся в преддверии этой развилки и разглядываем, что там болтается под ногами",
- продолжила астролог и объяснила, что "под ногами (в ближайшие дни с 17 по 23 октября) соединение Солнца с Венерой в Весах. Эта констелляция дает возможность оставаться невидимым и не терять при этом силу.
"Невидимость" сейчас усиливает и помогает. Если хотите успешно проживать эту неделю, лучше уйти с радаров (сожжение Венеры в ее собственном знаке), делать вид, что вы здесь ни при чем, что главный кто-то другой. Делегировать, не высовываться, посылать от себя кого-то другого. Не привлекать всеобщего внимания, а сделать вид, что его достоин кто-то другой, а вы просто "прицепом".
Это как нобелевскому лауреату взять в соавторство неизвестного студента и поставить его фамилию на обложке книги первой. "Не подумайте, что я здесь главный". Именно так все и подумают. А если студента вообще вычеркнуть из соавторов, можно нажить обвинения в свой адрес. Прячьтесь правильно - вот главный совет недели".
По словам Василисы Володиной, аспекты к этому соединению только дополняют картину. Эта верная невидимость позволит в начале недели продвинуться в каких-то договоренностях (трины к Марсу), а начиная со среды - успешно противостоять давлению внешних обстоятельств (квадраты к Плутону).
Проще всех сейчас Весам, Близнецам, Овнам.
Некоторое облегчение ждет Тельцов, Скорпионов, а к концу недели - Водолеев и Дев.
Козерогам сложно, Львам - тоже, но они способны контролировать ситуацию.
Ракам волнительно.
Рыбы испытают больше спокойствия.
Стрельцы - как обычно.
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