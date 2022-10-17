Прогноз Василисы Володиной на неделю с 17 по 23 октября: главное - прячьтесь правильно!

"Наступающая неделя предваряет коридор затмений, который, вероятно, принесет нам очередные судьбоносные изменения. Это одна из точек выбора будущего - камень, на котором выбито: "Направо пойдешь… Налево пойдешь…" - предупредила Василиса Володина.

"Но, как и в сказке, все варианты выбора выглядят сложными. Да и решения, куда повернуть, принимаем не мы с вами.

Мы просто нервно топчемся в преддверии этой развилки и разглядываем, что там болтается под ногами",

- продолжила астролог и объяснила, что "под ногами (в ближайшие дни с 17 по 23 октября) соединение Солнца с Венерой в Весах. Эта констелляция дает возможность оставаться невидимым и не терять при этом силу.