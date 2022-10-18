3 причины, почему успешные женщины чаще всего выбирают "токсичных" мужчин

Иначе говоря, успешные женщины слишком концентрируются на том, что могут дать своему партнеру, не думая о своих потребностях.

"Токсичные" мужчины обычно ищут успешных женщин

Самая большая слабость талантливых женщин в том, что они не слабы.

"Это довольно популярное заблуждение, что "пользователи" обычно ищут женщин со слабым характером. На самом деле все наоборот - эти эгоцентричные люди обычно ищут сильную женщину, которая может многое дать", - говорит ведущая Date Like a Grownup Бобби Полмер.

Почему нарциссические мужчины ищут сильных женщин? Полмер считает, что это потому, что они ищут кого-то, кто удовлетворит их хрупкое эго. Им нужен кто-то сильный, кто может позаботиться о них. Умение сопереживать и "доказать, что они умнее", особенно важны для этих мужчин. "Токсичным" мужчинам нравится выбирать сильных женщин еще и потому, что об их потребностях не нужно заботиться.

Что от этого получает женщина? Стереотипно мужественного индивида, игривого и харизматичного, что, конечно, мешает логическому принятию решений. Женщины обычно чувствуют себя благословленными таким мужским вниманием и даже не замечают, что их эмоционально используют.

Все усложняет сексуальная жизнь

Нетрудно ослабить бдительность, когда в жизни есть любовь и хороший секс. Учитывая, что большинство отношений только со временем становятся "токсичными", трудно признать, что в отношениях что-то пошло не так. Особенно это касается женщин, которым постоянно хочется все "исправить". Особенно это осложняется хорошей половой жизнью.

Несколько научных исследований показывают, что мужчины, обладающие "темными" эмоциональными чертами (в основном это нарциссизм, психопатические наклонности и способность к манипулированию), легче вступают в новые отношения - они более защищены и уверены в себе, что привлекает женщин.

Многие женщины испытывают смешанные чувства - они хотят иметь любящего, внимательного партнера для долгосрочных отношений, но выбирают мужчин, которых считают более интересными для краткосрочных отношений. Успешные женщины, обычно более уверенные в своей сексуальности, чаще готовы вступать в отношения с "плохими парнями", не продумывая до конца все последствия такого решения.