Многие женщины сталкивались с ситуацией, когда их талантливая и сердечная подруга встречается с полным "козлом", который не относится к ней должным образом. Почему успешные женщины так часто в качестве партнера выбирают "токсичных" мужчин? Рассказывает Business Insider.
3 причины, почему успешные женщины чаще всего выбирают "токсичных" мужчин
Исследования показывают, что более успешные и интеллигентные женщины статистически наиболее часто оказываются в отношениях с "токсичным" мужчиной. Почему женщины, у которых явно высокие стандарты в других жизненных областях, не соблюдают это в романтических отношениях? Оказывается, все сложнее, чем может показаться на первый взгляд, и тут нет никакой связи с низкими стандартами или слабохарактерностью.
Успешные женщины больше готовы вкладываться в работу
Успешными они становятся в результате тяжелой работы. Они знают, что усилия обычно окупаются, и применяют этот принцип и к отношениям. Ведь это работает в рабочей и учебной среде, почему они не должны окупаться и в романтическом плане?
"В большинстве случаев такое отношение принимается без раздумий. Женщины предполагают, что если они будут усердно работать в отношениях, результат всегда будет хорошим", - рассказывает порталу психолог Перпетуа Нео. Она упоминает, что "если к этому уравнению добавить еще и эмпатию, оно становится трудным, потому что предпринимаются постоянные усилия понять, почему мужчина такой, какой он есть".
Иначе говоря, успешные женщины слишком концентрируются на том, что могут дать своему партнеру, не думая о своих потребностях.
"Токсичные" мужчины обычно ищут успешных женщин
Самая большая слабость талантливых женщин в том, что они не слабы.
"Это довольно популярное заблуждение, что "пользователи" обычно ищут женщин со слабым характером. На самом деле все наоборот - эти эгоцентричные люди обычно ищут сильную женщину, которая может многое дать", - говорит ведущая Date Like a Grownup Бобби Полмер.
Почему нарциссические мужчины ищут сильных женщин? Полмер считает, что это потому, что они ищут кого-то, кто удовлетворит их хрупкое эго. Им нужен кто-то сильный, кто может позаботиться о них. Умение сопереживать и "доказать, что они умнее", особенно важны для этих мужчин. "Токсичным" мужчинам нравится выбирать сильных женщин еще и потому, что об их потребностях не нужно заботиться.
Что от этого получает женщина? Стереотипно мужественного индивида, игривого и харизматичного, что, конечно, мешает логическому принятию решений. Женщины обычно чувствуют себя благословленными таким мужским вниманием и даже не замечают, что их эмоционально используют.
Все усложняет сексуальная жизнь
Нетрудно ослабить бдительность, когда в жизни есть любовь и хороший секс. Учитывая, что большинство отношений только со временем становятся "токсичными", трудно признать, что в отношениях что-то пошло не так. Особенно это касается женщин, которым постоянно хочется все "исправить". Особенно это осложняется хорошей половой жизнью.
Несколько научных исследований показывают, что мужчины, обладающие "темными" эмоциональными чертами (в основном это нарциссизм, психопатические наклонности и способность к манипулированию), легче вступают в новые отношения - они более защищены и уверены в себе, что привлекает женщин.
Многие женщины испытывают смешанные чувства - они хотят иметь любящего, внимательного партнера для долгосрочных отношений, но выбирают мужчин, которых считают более интересными для краткосрочных отношений. Успешные женщины, обычно более уверенные в своей сексуальности, чаще готовы вступать в отношения с "плохими парнями", не продумывая до конца все последствия такого решения.
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