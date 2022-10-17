Латвия, Литва и Эстония призывают создать спецтрибунал для Путина и пособников

"Основанный на правилах международный порядок, который мы все стремимся защищать, не сможет выжить, если останутся безнаказанными действия, которые самым вопиющим образом его нарушают - геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступление агрессии", - говорится в заявлении.

В нем говорится, что недавние преднамеренные нападения на жилые дома, школы и детские площадки, а также гражданскую инфраструктуру по всей Украине были лишь последним эпизодом неспровоцированной кампании террора России против украинского населения.

По словам министров, поскольку жестокое вторжение России в Украину не прекращается, ЕС должен продолжать поддерживать расследования, которые проводит Украина и ряд других государств, а также Международный уголовный суд.

Но министры стран Балтии отметили, что этого не достаточно и призвали создать специальный трибунал по России.

"Создание специального трибунала дополнило бы роль Международного уголовного суда. В то время как суд будет преследовать лиц за военные преступления, геноцид и преступления против человечности,

основной ответственностью специального трибунала стало бы привлечение к ответственности высшего политического и военного руководства РФ за преступление агрессии",

- отметили главы МИД стран Балтии. Они подчеркнули, что "главные вдохновители, подстрекатели и организаторы агрессии не должны уйти от ответственности".