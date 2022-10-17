В Риге за социальной квартирой приходится стоять в очереди от пяти до семи лет, говорится в информации департамента жилья окружающей среды Рижской думы, поданной на рассмотрение ответственного комитета.
В Риге социальной квартиры нужно ждать пять-семь лет
В Риге социальной квартиры нужно ждать пять-семь лет
По данным департамента, на 1 сентября в очереди на получение социальной квартиры стояли 2033 семьи.
В течение года за получением социальной квартиры обращаются чуть более 500 семей или человек.
На основании решения комиссии по аренде жилья в течение года помощь получают 414 семей.
В целях обеспечения жителей социальными квартирами муниципалитет осуществляет ремонт квартир и зданий, находящихся в его распоряжении.
По данным ведомства, в ближайшие два года ремонт может быть сделан примерно в 500 квартирах.
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