В Риге социальной квартиры нужно ждать пять-семь лет

По данным департамента, на 1 сентября в очереди на получение социальной квартиры стояли 2033 семьи.

В течение года за получением социальной квартиры обращаются чуть более 500 семей или человек.

На основании решения комиссии по аренде жилья в течение года помощь получают 414 семей.

В целях обеспечения жителей социальными квартирами муниципалитет осуществляет ремонт квартир и зданий, находящихся в его распоряжении.

По данным ведомства, в ближайшие два года ремонт может быть сделан примерно в 500 квартирах.