Начались учения НАТО по защите от ядерного оружия

В учениях будет задействовано до 60 самолетов, в том числе истребители, самолеты-разведчики и самолеты-заправщики, а также бомбардировщики B-52 из США, которые вылетят из Северной Дакоты.

Учебные полеты пройдут над Бельгией, Северным морем и Великобританией. Боевое оружие на тренировках использоваться не будет.

В пресс-релизе НАТО говорится, что "Стойкий полдень" - это обычные регулярные учения, "не связанные с какими-либо текущими мировыми событиями".

Каждый год "Стойкий полдень" принимает другой член НАТО. В этом году настала очередь Бельгии.

Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что эти учения помогают поддерживать эффективность потенциала ядерного сдерживания альянса.

В рамках программы НАТО по обмену ядерным оружием американское ядерное оружие, размещенное в Европе, может быть использовано странами-партнерами в случае чрезвычайной ситуации для борьбы с силами противника.

Ядерное оружие США размещено в Бельгии, Турции, Нидерландах и Германии, по информации, официально не подтвержденной НАТО.