Кыргызстан просит Россию помочь решить территориальные разногласия с Таджикистаном

"Наш президент обратился к Путину и попросил Россию помочь", - в разговоре на государственном радио рассказал заместитель председателя Национального совета безопасности Марат Иманкулов, признав, что "сторонам сложно достичь соглашения".

Разногласия между странами после развала СССР существуют по поводу почти половины от общей 970-километровой границы, в результате чего регулярно возникают столкновения.

В столкновениях, которые в сентябре произошли в Кыргызстане у границы с Таджикистаном, по информации, предоставленной обеими сторонами, были убиты примерно 100 человек.

По словам Иманкулова, инцидент произошел в связи с тем, что в свое время граница после развала СССР не была делимитирована и соответственно обозначена в природе.

"Россия - преемница СССР, и поэтому архивные документы и карты находятся в Москве", - добавил он.

Как Таджикистан, так и Кыргызстан - страны-участницы основанного Москвой регионального военного альянса - Организации договора о коллективной безопасности.

На прошлой неделе в Астане Путин высказался, что Москва не претендует на роль посредника, однако добавил, что она "ознакомится с документами и картами", чтобы найти возможное решение.