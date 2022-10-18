В этом году легионелла обнаружена почти в каждой четвертой пробе воды в Латвии

За девять месяцев этого года в Латвии было взято и протестировано в общей сложности 158 проб горячей и холодной воды.

При тестировании проб воды на наличие Legionella spp. для выявления бактерий с целью эпидемиологического исследования случаев легионеллеза чаще всего легионеллы выявлялись в пробах горячей воды, т. е. в 37 (48,7%) случаях из 76 проверенных проб, в то время как среди 82 образцов холодной воды обнаружилось лишь восемь с присутствием бактерий.

SPKC сообщает, что до 31 июля этого года в Латвии было выявлено 32 случая легионеллеза, тогда как в прошлом году их было 61, а в 2020 году - 27.

Самая высокая заболеваемость легионеллезом за шесть лет была зарегистрирована в 2021 году - 3,2 случая на 100 000 жителей, а самая низкая - в 2020 году - 1,4 случая на 100 000 жителей.

По данным SPKC, в этом году до 31 июля зарегистрировано 1,7 случая легионеллеза на 100 000 жителей.

Как сообщалось, правительство решило временно, с 1 октября этого года до 30 апреля следующего года, разрешить понижение температуры горячей воды для экономии энергоресурсов в долгосрочной перспективе.