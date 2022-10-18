Бюро по защите Сатверсме обозначило роль Беларуси в войне в Украине на данный момент

Несмотря на экономическое сотрудничество до 2020 года и изменение политических отношений, в настоящее время Беларусь занимает агрессивный курс в отношении Латвии и других стран Балтии. Наиболее ярко это проявляется в публичной риторике Лукашенко, обозначающей страны Балтии как угрозу, а также в продолжении начатой летом 2021 года гибридной операции по целенаправленной организации миграционных потоков к границам Беларуси и стран-членов ЕС. Этот риск по-прежнему остается особенно высоким для Латвии и Литвы.

Западные санкции и необходимость переориентации белорусских экспортных производств на использование российской транзитной инфраструктуры сделают белорусскую экономику более зависимой от России. Анализ БЗС показывает, что экономические соображения могут мотивировать отдельные белорусские компании искать альтернативные маршруты транзита, в том числе через Польшу и страны Балтии.

В целом Беларусь можно охарактеризовать как авторитарную страну, во всем зависимую от России. Если еще несколько лет назад кто-то в странах Балтии надеялся, что Беларусь сможет найти свое место, например, в рамках Восточного партнерства ЕС, то в настоящее время это государство следует воспринимать как угрозу безопасности региона, как и Россию, заключается в завершение статьи.