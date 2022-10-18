Высокоточное оружие на исходе? Какими ракетами Россия обстреливает Украину

Еще одним признаком того, что Россия пытается найти замену своим крылатым ракетам, стало то, как часто в Украине применяются беспилотники иранского производства.

Иранский дрон в небе над Киевом 17 октября Фото: Reuters

С середины сентября в небе над Украиной появились дроны "Герань-2", а в последнее время их меньший вариант "Герань-1". Так в России называют БПЛА иранского производства, соответственно, "Шахед-136" и "Шахед-131". Это недорогие и сравнительно простые аппараты, которые способны, тем не менее, пролетать значительные расстояния и поражать крупные и уязвимые стационарные цели.

Иран затрачивал большие усилия на производство беспилотных систем с конца 1980-х годов, но с появлением на рынке в более-менее свободном доступе деталей для производства дронов и навигационных систем иранские беспилотники превратились из диверсионных средств для поражения отдельных объектов в настоящее стратегическое оружие.

Как и всякое новое оружие на войне, они не столкнулись с активным противодействием. Хотя ВСУ и заявляет о том, что сбивает больше половины "Шахедов", эти беспилотники всё ещё довольно трудно перехватить - они не очень хорошо видны радарам, их довольно трудно поразить.

В условиях, когда России явно не хватает дорогих крылатых и баллистических ракет сложно отказаться от такого простого и доступного средства.