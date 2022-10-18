Парламент Эстонии признал российский режим террористическим

Кроме того, согласно заявлению, Рийгикогу осуждает использование в рамках агрессии вооруженных формирований, таких как Группа Вагнера, созданных при поддержке властей Российской Федерации. Парламент считает необходимым признать вооруженные силы созданных Российской Федерацией так называемых Донецкой и Луганской народных республик и частную военную компанию Вагнер террористическими организациями.

Согласно заявлению, Рийгикогу также осуждает объявление и проведение российским режимом мобилизации, нарушающей международное право, отмечая, что мобилизация, проведенная с целью продолжения преступления агрессии, является преступлением против мира.

Согласно заявлению, Рийгикогу поддерживает требование лишить Российскую Федерацию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены Европейского союза проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против Российской Федерации и ее союзника Беларуси, и санкций в отношении отдельных лиц, а также следить за строгим соблюдением введенных ранее санкций.

В заявлении Рийгикогу также призывает Европейский союз н НАТО значительно увеличить объем военной помощи Украине, необходимой для отражения агрессии Российской Федерации и восстановления суверенитета Украины на территории в пределах ее международно признанных границ. Кроме того, необходимо увеличить объем предоставляемой Украине гуманитарной помощи и поддержать послевоенное восстановление государства.

"Эстония всеми возможными средствами поддерживает народ, государство и армию Украины в войне с агрессором и верит в победу Украины, так как лишь это восстановит мир в Европе", – говорится в принятом сегодня документе.

Это – четвертое заявление, принятое в этом году парламентом с целью осуждения действий Российской Федерации и выражения поддержки Украине. 18 января парламент принял представленное 28 членами Рийгикогу заявление в поддержку территориальной целостности Украины, 23 февраля – представленное 86 членами Рийгикогу заявление об агрессии России против Украины и 21 апреля – представленное 84 членами Рийгикогу заявление о военных преступлениях Российской Федерации и геноциде в Украине.