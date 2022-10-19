Кариньш: у всех возможных партий правительства - единая позиция по важным вопросам

Задача правительства - заботиться об интересах всего общества, и на него не могут влиять узкие интересы, подчеркнул премьер. В ходе встречи представители партий обсудили такие темы, как образование и наука, экономика и ее развитие, верховенство закона и безопасность. Как и с представителями Национального объединения и "Объединенного списка" (ОС), "Новое Единство" не выявило разногласий с "Прогрессивными" в этих вопросах.

Что касается важных национальных реформ - административно-территориальной реформы и реформы портов, то "Прогрессивные", как и Нацобъединение и ОС, согласны, что их нельзя отменить, но можно улучшить, сказал премьер-министр. Претензий к строительству терминала сжиженного газа у "Прогрессивных" нет, но партии сошлись во мнении, что в стране следует развивать использование возобновляемых источников энергии - энергии ветра и солнца.

В свою очередь, лидер "Прогрессивных" Каспар Бришкенс после встречи с представителями "Нового Единства" заявил, что "Прогрессивные" видит утверждение приостановленного плана развития Риги как одну из задач следующего правительства.

По его словам, план развития Риги был приостановлен в связи с интересами игорного бизнеса. По мнению политика, регулировать игорный бизнес должны местные самоуправления.

План развития Риги приостановило Министерство охраны среды и регионального развития.

Бришкенс заявил, что переговоры с "Новым Единством" были очень открытыми, партии продолжали искать общие знаменатели. Независимо от того, войдут ли "Прогрессивные" в коалицию или останутся в оппозиции, важно, чтобы новое правительство действовало законно и демократично, подчеркнул Бришкенс.

В качестве еще одного важного вопроса для партии он упомянул, что новое правительство не должно допускать политического влияния на компании с государственным капиталом.