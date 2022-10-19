Вера Брежнева сменила сценический псевдоним и выпустила новую песню

Вера Брежнева удивила поклонников своего таланта и сменила творческий псевдоним на VERA. Означает ли это перезапуск творческой деятельности, пока неясно.

А в среду, 19 октября, на своем YouTube-канале артистка поделилась песней на украинском языке под названием "Вишиванка". Брежнева записала композицию в дуэте с украинской певицей Tayanna.

Видео: Новая песня Веры Брежневой

"Песня, которую считают народной, в действительности принадлежит авторству известных украинских творцов - поэта Николая Сома и композитора Оскара Сандлера, зазвучала по-новому в современной аранжировке и в свете последних дней. В ней символически о черных и красных нитях, разлуке и любви, о тревоге и опеке от зла. О том, как украинские женщины стежок за стежком передавали любимым свою поддержку и тепло души", - сказано в описании к песне на YouTube-канале Брежневой.

Ранее RUS TVNET писал, что после начала войны в Украине певица выехала в Италию, а после помогала в волонтерском центре упаковывать гуманитарный груз для Украины. Это был не первый раз, когда Вера Брежнева помогала беженцам.

Осенью Веру Брежневу видели в Риге. Читательница портала RUS TVNET сообщила, что днем 3 октября столкнулась со знаменитостью на кассе магазина H&M.