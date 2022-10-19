Прошедшей ночью полиция Вильяндимаа начала операцию по поимке угонщиков автомобилей, которые угнали внедорожник Toyota и скрылись в лесу. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Фото ⟩ В Эстонии автоугонщики скрылись в лесу: полиция развернула спецоперацию
По словам руководителя Службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Южной префектуры Эстонии Кристьяна Томмингаса, события произошли этой ночью (около 00:10), когда проживающий в Вильянди владелец Toyota Land Cruiser сообщил в центр тревоги, что его автомобиль 2019 года угнали.
"Мы сразу приступили к поиску автомобиля и угонщиков, и благодаря дополнительному оборудованию, установленному на транспортное средство владельцем, нам удалось быстро определить местонахождение внедорожника в Вильяндимаа. Машину преступники бросили в лесу, а сами скрылись. В очередной краже внедорожника снова есть основания подозревать угонщиков автомобилей из Литвы", - рассказал Томмингас.
Он добавил, что ночью полицейские совершили осмотр по периметру и приступили к розыску преступников, скрывшихся в лесу. «Поиски еще продолжаются, и мы просим помощи у местных жителей. Согласно собранной на данный момент информации, преступники могут передвигаться по Мяэкюла, Судисте, Хирмукюла, Тухалаане или Каркси в Вильяндимаа. Это люди, не говорящие по-эстонски, которые могут прятаться в заброшенных домах или передвигаться по вышеупомянутым деревням», – добавил Томмингас.
По словам Томмингаса, следует обращать внимание на бродящих в этом районе незнакомцев, а также на автомобили с литовскими и английскими номерами старше десяти лет, которыми в прошлом пользовались литовские угонщики автомобилей.
По словам прокурора Южного района Мари Картау, автовладельцам важно сделать все возможное, чтобы затруднить угон автомобиля.
"Информация дошла до полиции благодаря владельцу, который позаботился о безопасности своего автомобиля. Каждый автовладелец может внести свой вклад в борьбу с организованной преступностью: припарковать свой более новый автомобиль вместе со старым, запереть ворота, установить на автомобиль дополнительные средства безопасности, а также изучить дополнительные возможности для защиты автомобиля от продажи. Если ваше имущество защищено, увеличивается вероятность того, что автомобиль не будет угнан. Если это все-таки произойдет, дополнительные средства безопасности увеличивают шансы на то, что воры будут пойманы, а автомобиль возвращен. Неудавшиеся угоны, в свою очередь, способствуют тому, что в будущем угонщики не захотят орудовать в Эстонии", - сказала Картау.
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