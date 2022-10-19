Фото ⟩ В Эстонии автоугонщики скрылись в лесу: полиция развернула спецоперацию

"Информация дошла до полиции благодаря владельцу, который позаботился о безопасности своего автомобиля. Каждый автовладелец может внести свой вклад в борьбу с организованной преступностью: припарковать свой более новый автомобиль вместе со старым, запереть ворота, установить на автомобиль дополнительные средства безопасности, а также изучить дополнительные возможности для защиты автомобиля от продажи. Если ваше имущество защищено, увеличивается вероятность того, что автомобиль не будет угнан. Если это все-таки произойдет, дополнительные средства безопасности увеличивают шансы на то, что воры будут пойманы, а автомобиль возвращен. Неудавшиеся угоны, в свою очередь, способствуют тому, что в будущем угонщики не захотят орудовать в Эстонии", - сказала Картау.