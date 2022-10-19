Верховный суд (ВС) отклонил жалобу политической партии "Сила народной власти" на результаты выборов в 14-й Сейм. Об этом агентству LETA сообщили в суде.
Верховный суд отклонил иск партии "Сила народной власти" о результатах выборов
Верховный суд отклонил иск партии "Сила народной власти" о результатах выборов
Иск был направлен против решения участков Рижского избирательного округа об утверждении результатов протоколов подсчета голосов. "Партия народной власти", лидером которой является Валентин Еремеев, обратилась в суд с просьбой отменить решения Центральной избирательной комиссии об утверждении результатов выборов.
Партия на выборах набрала 1,13% голосов избирателей и в Сейм не прошла.
Сокращенное решение суда доступно сегодня, а полное решение будет подготовлено к 28 октября.
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