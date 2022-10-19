Верховный суд отклонил иск партии "Сила народной власти" о результатах выборов

Иск был направлен против решения участков Рижского избирательного округа об утверждении результатов протоколов подсчета голосов. "Партия народной власти", лидером которой является Валентин Еремеев, обратилась в суд с просьбой отменить решения Центральной избирательной комиссии об утверждении результатов выборов.

Партия на выборах набрала 1,13% голосов избирателей и в Сейм не прошла.

Сокращенное решение суда доступно сегодня, а полное решение будет подготовлено к 28 октября.