В аннексированном Мариуполе демонтировали памятник жертвам Голодомора

"Оккупанты сегодня демонтировали установленный в 2004 году у драмтеатра памятник жертвам Голодомора. Он был назван символом "дезинформации на государственном уровне", - говорится в сообщении.

Администрация аннексированного города сообщила, что гранит будет переработан в строительные материалы.

"Демонтаж монумента - очередное издевательство над памятью миллионов жертв трагедии и попытка переписать историю. Российские оккупанты делают все, чтобы уничтожить историческую память мариупольцев и Украины", - указал городской совет.

Во время искусственного вызванного советским диктатором Иосифом Сталиным в 1932 и 1933 годах голода - Голодомора - были убиты более десяти миллионов человек.

Искусственно поддерживаемым советской властью голод был одним из самых ужасных случаев массового уничтожения людей в истории.

В ноябре 2006 года парламент Украины принял закон, признающий эти события геноцидом против украинского народа. С 1999 года ежегодно 22 ноября отмечается день памяти жертв Голодомора.

Многие считают, что целью Сталина был осознанный направленный против украинского народа геноцид, и что Голодомор можно приравнять к устроенному нацистами холокосту.