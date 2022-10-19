Администрация аннексированного Мариуполя в Донецкой области Украины демонтировала мемориал "Жертвам Голодомора 1932-1933 годов и политических репрессий", сообщил городской совет, указав, что это издевательство над памятью жертв трагедии, пишет "УНИАН".
В аннексированном Мариуполе демонтировали памятник жертвам Голодомора
"Оккупанты сегодня демонтировали установленный в 2004 году у драмтеатра памятник жертвам Голодомора. Он был назван символом "дезинформации на государственном уровне", - говорится в сообщении.
Администрация аннексированного города сообщила, что гранит будет переработан в строительные материалы.
"Демонтаж монумента - очередное издевательство над памятью миллионов жертв трагедии и попытка переписать историю. Российские оккупанты делают все, чтобы уничтожить историческую память мариупольцев и Украины", - указал городской совет.
Во время искусственного вызванного советским диктатором Иосифом Сталиным в 1932 и 1933 годах голода - Голодомора - были убиты более десяти миллионов человек.
Искусственно поддерживаемым советской властью голод был одним из самых ужасных случаев массового уничтожения людей в истории.
В ноябре 2006 года парламент Украины принял закон, признающий эти события геноцидом против украинского народа. С 1999 года ежегодно 22 ноября отмечается день памяти жертв Голодомора.
Многие считают, что целью Сталина был осознанный направленный против украинского народа геноцид, и что Голодомор можно приравнять к устроенному нацистами холокосту.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!