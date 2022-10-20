Старшая дочь 39-летней популярной певицы Анны Седоковой рассказала о своей жизни В США. 17-летняя Алина призналась, что устроилась на работу, пишет Thevoicemag.ru.
Дочь Анны Седоковой рассказала, кем работает в США
Напомним, Алина Белькевич в этом году окончила школу в США с высокими баллами по всем предметам, о чем Анна Седокова рассказывала в своих сторис. Девушка поступила в один из университетов в Нью-Йорке. Она подчеркивает, что обеспечивает себя самостоятельно.
Оказалось, что Алина нашла себе подработку в местном ресторане. По словам Белькевич, она выходит на смены три раза в неделю. Представительница звездной семьи раскрыла размер своей зарплаты: "Пока что работаю хостес в ресторане. Получаю 17 долларов в час и каждый день по 5-10 долларов чаевых. Работа несложная. Иногда, правда, скучно, когда людей нет. Когда нормальный поток, время очень быстро пролетает".
Конечно, Алина не стала скрывать, что ей приходится тяжело и она устает, но ей хочется иметь собственные деньги. Девушка не стала скрывать, что аренда жилья на Манхэттене обходится в три тысячи долларов в месяц. Со своей зарплаты она также выплачивает налог в 35%.
Алина Белькевич - дочь Анны Седоковой от первого брака с футболистом Валентином Белькевичем. Экс-солистка группы "ВИА Гра" рассталась со спортсменом, когда девочке исполнился год. В 2014 году отец Алины скончался от тромбоэмболии.
У Анны Седоковой есть еще двое детей - 10-летняя дочь Моника от экс-супруга Максима Чернявского и 5-летний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Сейчас Анна Седокова находится в России без мужа и детей. Исполнительница регулярно показывает в сторис, как ее муж - латвийский баскетболист Янис Тимма - и сын Гектор проводят время вместе. Ранее она поделилась неожиданными откровениями и призналась, что до встречи с ней Янис "был гуленой", но после изменился.
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