Дочь Анны Седоковой рассказала, кем работает в США

Напомним, Алина Белькевич в этом году окончила школу в США с высокими баллами по всем предметам, о чем Анна Седокова рассказывала в своих сторис. Девушка поступила в один из университетов в Нью-Йорке. Она подчеркивает, что обеспечивает себя самостоятельно.

Оказалось, что Алина нашла себе подработку в местном ресторане. По словам Белькевич, она выходит на смены три раза в неделю. Представительница звездной семьи раскрыла размер своей зарплаты: "Пока что работаю хостес в ресторане. Получаю 17 долларов в час и каждый день по 5-10 долларов чаевых. Работа несложная. Иногда, правда, скучно, когда людей нет. Когда нормальный поток, время очень быстро пролетает".