Стало известно, как Никита Михалков увольняет "неугодных"

"Давно говорили, что Михалков придет, заберет здание, и вот пришел. Он нам сказал: "Не я вас набирал, не мне вас увольнять". Так и вышло - не он нас уволил, но это было сделано по его указанию", - цитирует Волкову Spletnik.ru.

Актриса объяснила, что она была в штате. Однажды ее срочно пригласили в театр, чтобы переподписать договор: "Через неделю попросили уйти по собственному желанию. Я спросила: "На каком основании? Что случилось?". Мне ответили: "А помнишь, ты бумажку подписала? Читать надо". Там было написано, что я обязана находиться в театре 24/7, и это с учетом того, что у нас никогда такого не было! То есть репетиций не было, потому что у всех есть работа, все снимаются. Хитростью со всеми поступили".