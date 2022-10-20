Российская актриса и звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова в новом выпуске YouTube-шоу Лауры Джугелии "Надо обсудить" рассказала, как ее и других актеров уволили из Центра театра и кино по указанию Никиты Михалкова.
Стало известно, как Никита Михалков увольняет "неугодных"
Актриса Екатерина Волкова проработала в театре 10 лет. Никита Михалков стал худруком Театра-студии киноактера в 2017 году, а в 2019 году учреждение переименовали в Центр театра и кино.
Волкова подчеркнула, что официально Никита Михалков не увольнял актеров - это было сделано хитростью и по его указу.
"Давно говорили, что Михалков придет, заберет здание, и вот пришел. Он нам сказал: "Не я вас набирал, не мне вас увольнять". Так и вышло - не он нас уволил, но это было сделано по его указанию", - цитирует Волкову Spletnik.ru.
Актриса объяснила, что она была в штате. Однажды ее срочно пригласили в театр, чтобы переподписать договор: "Через неделю попросили уйти по собственному желанию. Я спросила: "На каком основании? Что случилось?". Мне ответили: "А помнишь, ты бумажку подписала? Читать надо". Там было написано, что я обязана находиться в театре 24/7, и это с учетом того, что у нас никогда такого не было! То есть репетиций не было, потому что у всех есть работа, все снимаются. Хитростью со всеми поступили".
Волкова хотела решить этот вопрос через юристов, но ей объяснили, что это не имеет смысла. Актриса добавила, что ей больше обидно за коллег. Ведь не у всех были другие проекты, как у нее. Многие пытались доказать свою правоту. Писали в соцсетях. Был скандал, но их все равно убрали.
Напомним, вокруг имени Никиты Михалкова ранее уже возникали скандалы. Режиссер Виталий Манский в интервью Ксении Собчак заявил, что на ММКФ, президентом которого является Михалков, "воруется не меньше 85% бюджета". В ответ Михалков обвинил Манского в клевете.
Видео: Интервью с Екатериной Волковой
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