Сейм повторно принял новый закон о самоуправлениях, поддержав поправки Левитса

Закон также определяет, в каких сферах, затрагивающих интересы жителей территории совета, совет сможет рассматривать те или иные вопросы и вносить проекты решений на рассмотрение совета.

Это будут вопросы благоустройства и санитарной чистоты, которые касаются, например, освещения, парков, городского ландшафта и прочего. Аналогичным образом советы будут иметь право действовать в сфере культурного предложения и сохранения культурного наследия, а также в отношении хозяйственной деятельности на территории самоуправления.

Дума самоуправления будет обязана выяснить мнение совета перед принятием решения об изменениях в порядке выполнения соответствующих функций самоуправления, если они могут затронуть интересы жителей на территории совета.

В законе также принято предложение депутата Виктора Валайниса о предоставлении думе самоуправления права на принятие решения о разрешении или запрете на организацию азартных игр на административной территории самоуправления.

В результате расширены права самоуправлений, уже предусмотренные законом об азартных играх и лотереях: теперь местное самоуправление имеет право издавать обязательные правила, определяющие места и территории, где азартные игры запрещены.

Также было принято предложение бывшего депутата Алдиса Адамовича, которое позволит депутатам самоуправлений совмещать свою работу с руководством муниципальным учреждением в сфере образования, культуры или здравоохранения.

Закон принят в целях обеспечения демократического, законного, эффективного, устойчивого, открытого и общедоступного управления на территории каждого муниципального образования, а также сбалансированной доступности муниципальных услуг.