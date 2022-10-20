Латвия перешла на зимнее время

Принимая во внимание, что Европейский союз до сих пор не пришел к общему видению новых условий, касающихся смены времени дважды в год, сейчас остается в силе ранее утвержденный порядок:

летнее время в Латвии действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

Поэтому 26 марта 2023 года снова произойдет переход на летнее время, которое будет действовать до 29 октября.

Переход на летнее время в ЕС определяется директивой Европейского парламента и совета от 19 января 2001 года о правилах перехода на летнее время. Директива определяет начало и конец летнего времени единообразно для всех стран-членов ЕС.

Летнее время впервые было введено в Латвии в 1981 году. С 1997 года летнее время действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

Нужно ли зимнее время?

В 2018 году в Европе актуализировался вопрос о необходимости зимнего и летнего времени. Европейская комиссия провела в странах ЕС опрос, и большая часть его жителей выразила мнение, что существующий порядок нужно отменить. В сентябре 2018 года Еврокомиссия представила проект директивы, предложив отменить сезонное изменение времени на всей территории ЕС, но договоренность пока не достигнута.

Правительство Латвии постановило, что государство в целом поддерживает отказ от перехода с зимнего времени на летнее и обратно и после принятия директивы готово перейти на летнее время и остаться в нем.