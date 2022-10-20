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Дума демонтирует самодельную детскую площадку на Югле

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Дума демонтирует самодельную детскую площадку на Югле
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Опасная детская площадка на Югле
Опасная детская площадка на Югле Фото: Пресс фото Рижской думы

Управление благоустройства территорий Рижской думы проведет демонтаж небезопасных и экологически опасных элементов из автомобильных покрышек, самовольно установленных жителями на земельном участке, принадлежащем самоуправлению, между домами №№ 72, 74 и 76 на улице Малиенас.

На территории установили импровизированные "игровые" элементы из автомобильных покрышек. Размещение прошло без согласования с муниципалитетом и без соблюдения предусмотренных нормативными актами требований безопасности для детских площадок. Элементы из автомобильных покрышек небезопасны в использовании, и дети могут серьезно пораниться во время игры. Также созданные конструкции из шин наносят ущерб деревьям на участке, а автомобильные покрышки являются опасными отходами.

Демонтаж площадки и вывоз автомобильных покрышек с территории муниципалитета планируется осуществлять с 1 ноября. 

Муниципалитет напоминает, что размещение несогласованных элементов на участке, который принадлежит самоуправлению, является нарушением и муниципалитет имеет право демонтировать элементы без предупреждения.

Менее чем в 300 метрах находится игровая и спортивная площадка, созданная муниципалитетом и отвечающая стандартам безопасности.

Рижская дума рассмотрит возможность создания в ближайшие годы детской площадки между домами №№ 72, 74 и 76 на улице Малиенас.

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