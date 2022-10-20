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Новое дело против Навального, ему грозит еще 30 лет

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Новое дело против Навального, ему грозит еще 30 лет
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Навальный участвовал в заседании суда в режиме видеосвязи с колонией
Навальный участвовал в заседании суда в режиме видеосвязи с колонией Фото: BBC

Алексей Навальный, который отбывает заключение в исправительной колонии строгого режима, рассказал, что Следственный комитет возбудил против него новое уголовное дело. Об этом сообщает "Медуза".

Навальный рассказал о новом деле в своем Twitter. Он говорит, что получил официальное уведомление от Следственного комитета о возбуждении дела в связи с тем, что он:

  • пропагандировал терроризм, призывал к нему;
  • публично призывал к экстремизму;
  • финансировал экстремистскую деятельность;
  • реабилитировал нацизм.

Политик утверждает, что, по версии следствия, он занимался, находясь в тюрьме. 

"Адвокаты посчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30", - добавил политик.

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