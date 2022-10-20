Новое дело против Навального, ему грозит еще 30 лет

1/7 Я - гений преступного мира. Профессор Мориарти нервно курит в стороне. Вы все думали, что я два года в изоляции, в тюрьме, а я, оказывается, активно совершаю преступления. Хорошо, что СК проявил бдительность и ничего не проморгал.