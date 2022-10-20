Алексей Навальный, который отбывает заключение в исправительной колонии строгого режима, рассказал, что Следственный комитет возбудил против него новое уголовное дело. Об этом сообщает "Медуза".
Новое дело против Навального, ему грозит еще 30 лет
Новое дело против Навального, ему грозит еще 30 лет
Навальный рассказал о новом деле в своем Twitter. Он говорит, что получил официальное уведомление от Следственного комитета о возбуждении дела в связи с тем, что он:
- пропагандировал терроризм, призывал к нему;
- публично призывал к экстремизму;
- финансировал экстремистскую деятельность;
- реабилитировал нацизм.
Политик утверждает, что, по версии следствия, он занимался, находясь в тюрьме.
"Адвокаты посчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30", - добавил политик.
1/7 Я - гений преступного мира. Профессор Мориарти нервно курит в стороне. Вы все думали, что я два года в изоляции, в тюрьме, а я, оказывается, активно совершаю преступления. Хорошо, что СК проявил бдительность и ничего не проморгал.— Alexey Navalny (@navalny) October 20, 2022
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