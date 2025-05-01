Бывший начальник Госполиции прокомментировал ограбление в Старой Риге

"Несомненно - и это показывает и статистика полиции - в Латвии преступность снижается, однако, как свидетельствует случай на этой неделе, возможны и такие преступления", - отметил Велшс.

Он признал, что меры безопасности, предлагаемые охранными компаниями по всему миру, весьма разнообразны, и в настоящее время востребованы решения на основе технологий.

Дежурство вооруженного охранника в магазине, конечно, тоже является достаточно эффективным методом, чтобы потенциально не допустить преступления, однако в отдельных ситуациях это не будет решением.

В мире решения по безопасности связаны с видеоаналитикой, где технологии на основе искусственного интеллекта позволяют своевременно активировать системы безопасности, например, в момент преступления запирать двери магазина до того, как преступники покинут место преступления, или в случаях кражи в помещение вдувается газообразное вещество, что усложняет планы воров, отметил Велшс.

Как уже сообщалось, во вторник, 29 апреля, примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов, преступники скрылись с места происшествия. Один человек пострадал и доставлен в медучреждение, сообщили в полиции. Латвийское телевидение передавало, что ограбление произошло в магазине Baltic Watches.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как четверо грабителей в масках выбегают из магазина, и в это же время один из преступников выпускает в сторону двери магазина вещество неизвестного происхождения из баллончика.

По информации полиции, преступники на автомобиле Volkswagen Golf 5 темного цвета с похищенными государственными регистрационными номерными знаками пересекли Каменный мост в Риге.

Начат уголовный процесс.

Материальный ущерб, нанесенный магазину, уточняется.