Бывший начальник Госполиции прокомментировал ограбление в Старой Риге

Ограбление магазина часов в Старой Риге не свидетельствует о росте преступности в стране, но вынуждает думать об инвестициях в механизмы безопасности в магазинах эксклюзивных товаров, признал агентству LETA директор департамента функций безопасности компании G4S Latvija и бывший начальник Госполиции Артис Велшс.
Он отметил, что задействование плана "Ловушки", направленного на поимку преступников, и распространение в публичном пространстве видеозаписей преступления вызвали достаточный резонанс и могут создать у части общественности впечатление, что уровень преступности растет. Однако подобные вооруженные ограбления торговых точек случаются крайне редко, и такие преступления были более типичны в 1990-е годы и на рубеже веков.
Несмотря на то, что задействование плана "Ловушки" создало неудобства для некоторых рижан, желающих добраться до места назначения, Велшс признал, что его бывшие коллеги действовали соответственно ситуации, поскольку преступление было совершено средь бела дня в центре города вооруженной группой.
В распоряжении Велшса нет дательной информации об обстоятельствах преступления, однако он согласен с мнением начальника департамента криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Раймонда Кронбергса, что магазин часов могла ограбить мобильная организованная группа, занимающаяся подобными преступлениями.
🇱🇻 Bruņotā aplaupīšana Vecrīgā.#Rīga #Latvija pic.twitter.com/YeUZxcG01a— BreakingLV (@breakinglv) April 29, 2025
Говоря о безопасности торговли дорогими товарами, Велшс признал, что в своей практике наблюдал, что предприниматели нередко очевидно полагаются на то, что в Латвии преступность снижается, соответственно, инвестировать в безопасность желания нет.
"Несомненно - и это показывает и статистика полиции - в Латвии преступность снижается, однако, как свидетельствует случай на этой неделе, возможны и такие преступления", - отметил Велшс.
Он признал, что меры безопасности, предлагаемые охранными компаниями по всему миру, весьма разнообразны, и в настоящее время востребованы решения на основе технологий.
Дежурство вооруженного охранника в магазине, конечно, тоже является достаточно эффективным методом, чтобы потенциально не допустить преступления, однако в отдельных ситуациях это не будет решением.
В мире решения по безопасности связаны с видеоаналитикой, где технологии на основе искусственного интеллекта позволяют своевременно активировать системы безопасности, например, в момент преступления запирать двери магазина до того, как преступники покинут место преступления, или в случаях кражи в помещение вдувается газообразное вещество, что усложняет планы воров, отметил Велшс.
Как уже сообщалось, во вторник, 29 апреля, примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов, преступники скрылись с места происшествия. Один человек пострадал и доставлен в медучреждение, сообщили в полиции. Латвийское телевидение передавало, что ограбление произошло в магазине Baltic Watches.
На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как четверо грабителей в масках выбегают из магазина, и в это же время один из преступников выпускает в сторону двери магазина вещество неизвестного происхождения из баллончика.
По информации полиции, преступники на автомобиле Volkswagen Golf 5 темного цвета с похищенными государственными регистрационными номерными знаками пересекли Каменный мост в Риге.
Начат уголовный процесс.
Материальный ущерб, нанесенный магазину, уточняется.
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