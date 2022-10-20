Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в парламенте, что российский истребитель Су-27 выпустил ракету, находясь недалеко от британского самолета-разведчика, который пролетал в международном воздушном пространстве в районе Черного моря.
Российский истребитель выпустил ракету рядом с британским самолетом-разведчиком над Черным морем
По словам Уоллеса, инцидент произошел 29 сентября, министр сообщил парламентариям, что произошедшее не рассматривалось как преднамеренная эскалация.
"Мы не считаем это преднамеренной эскалацией с российской стороны. Наш анализ подтвердил, что это был технический сбой", - заявил Уоллес.
"Однако это напоминание о том, насколько это может быть опасно, когда истребители используются так, как это делают русские уже продолжительное время", - подчеркнул министр обороны.
Глава британского оборонного ведомства сказал, что после этого Великобритания временно прекратила полеты своих самолетов в регионе и выразила обеспокоенность чиновникам министерства обороны России, в том числе лично Сергею Шойгу.
Как утверждает Уоллес, министерство обороны России ответило, что ракета была выпущена в результате технической неисправности.
"В ответе российского министра обороны, полученном 10 октября, сказано что они провели расследователи обстоятельств инцидента и заявили, что произошла техническая неисправность истребителя Су-27. Они также признали, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве", - сказал Уоллес.
Сейчас Великобритания возобновила разведывательные полеты в этом районе, однако теперь невооруженные самолеты сопровождают истребители, добавил министр обороны Великобритании.
Министерство обороны России собственных заявлений в связи с инцидентом пока не делало.
Британские и российские военные самолеты достаточно часто оказываются рядом друг с другом около берегов Великобритании, к которым иногда подлетают российские стратегические бомбардировщики.
По подсчетам газеты Independent, с 2005 по февраль 2022 года британские истребители вылетали на перехват российских самолетов 136 раз.
Разведывательные самолеты Великобритании и других стран НАТО постоянно патрулируют воздушное пространство около Украины, где продолжается полномасштабное российское вторжение.
Министр обороны Бен Уоллес также заверил парламентариев в том, что его недавний срочный визит в Вашингтон не должен вызывать какой-либо тревоги.
"Я посетил Пентагон, Государственный департамент, встретился с советником по национальной безопасности, провел другие встречи и удостоверился в общем понимании нашего процесса планирования действий на случай самого разного развития событий... Я не думаю, что это должно как-то пугать людей", - заявил Уоллес.
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