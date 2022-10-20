Российский истребитель выпустил ракету рядом с британским самолетом-разведчиком над Черным морем

По словам Уоллеса, инцидент произошел 29 сентября, министр сообщил парламентариям, что произошедшее не рассматривалось как преднамеренная эскалация.

"Мы не считаем это преднамеренной эскалацией с российской стороны. Наш анализ подтвердил, что это был технический сбой", - заявил Уоллес.

"Однако это напоминание о том, насколько это может быть опасно, когда истребители используются так, как это делают русские уже продолжительное время", - подчеркнул министр обороны.

Глава британского оборонного ведомства сказал, что после этого Великобритания временно прекратила полеты своих самолетов в регионе и выразила обеспокоенность чиновникам министерства обороны России, в том числе лично Сергею Шойгу.

Как утверждает Уоллес, министерство обороны России ответило, что ракета была выпущена в результате технической неисправности.

"В ответе российского министра обороны, полученном 10 октября, сказано что они провели расследователи обстоятельств инцидента и заявили, что произошла техническая неисправность истребителя Су-27. Они также признали, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве", - сказал Уоллес.