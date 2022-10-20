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Россия перебрасывает системы ПВО и солдат из Сирии в Украину

rus.tvnet.lv
Россия перебрасывает системы ПВО и солдат из Сирии в Украину
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Система ПВО
Система ПВО Фото: Reuters/ScanPix

Россия перебросила из Сирии в Украину системы ПВО и более 1200 солдат, сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на двух западных дипломатов и израильского военного чиновника.

Как рассказали газете источники, речь идет о зенитном ракетном комплексе С-300.

Два источника утверждают, что Россия перебросила из Сирии в Украину два батальона, то есть от 1200 до 1600 солдат.

С другой стороны, третий источник указывает, что количество российских солдат, вывезенных из Сирии в Украину, намного больше.

Напомним, что в Украине российские войска используют комплексы С-300 в том числе для ударов по наземным целям. В частности, это происходило в первые дни массированных ракетных ударов, которые начались 10 октября.

Как отмечает издание The New York Times, вывод С-300 и части российских войск может повлиять на действия Израиля. Ранее считалось, что Израиль отказывается поставлять оружие украинской армии, потому что опасаются, что россияне смогут применить С-300 против израильских самолетов в Сирии. 

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