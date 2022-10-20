В Лудзе за контрабанду сигарет задержаны машинисты поезда

В среду, 19 октября, в Риге, на улице Латгалес, был остановлен автомобиль Volvo XC60, в котором находились два гражданина Латвии и два черных свертка с сигаретами.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что осуществить незаконную деятельность мужчинам помогли два машиниста российского товарного поезда. Они тайно ввезли сигареты в Латвию, а затем отдавали вышеупомянутым гражданам Латвии на реализацию.

Всего пограничники изъяли 32 тысячи сигарет без акцизных марок.

В связи с незаконным оборотом сигарет были задержаны водитель и пассажир автомобиля, мужчины 1979 и 1996 годов рождения - граждане Латвии, а также граждане России 1986 и 1991 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения табачных изделий, которое осуществлялось в особо крупном размере.

Лица были помещены в изолятор временного содержания Государственной полиции.