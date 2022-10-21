Борданс: На выборах в Сейм в большей степени победили интересы России

"Я считаю, что на этих выборах в очень большой степени победили интересы России. У нас четыре, если не ошибаюсь, партии, которые могут прямым образом финансироваться на российские деньги", - заявил в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 Борданс.

Кроме того, он считает, что важным аспектом обеспечения верховенства закона является то, какая партия получит Министерство юстиции. Он указал, что было бы хорошо, если бы должность министра юстиции досталась "Новому Единству".

Напомним, президент Эгил Левитс уполномочил лидера "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша провести консультации с остальными партиями по поводу возможного создания коалиции.

После выборов в Сейм главным разногласием при создании коалиции является вопрос о том, сколько партнеров должно войти в новое правительство и коалицию. "Новое Единство" хотело бы, чтобы в коалиции были четыре политические силы - "Новое Единство", "Объединенный список", Национальное объединение и "Прогрессивные". В свою очередь "Объединенный список" и Национальное объединение видеть "Прогрессивных" в коалиции не хотят.