Кевин Спейси выиграл суд по иску о сексуальных домогательствах

Присяжные обсуждали вердикт больше часа, а после его объявления Спейси, как сообщается, обнял своих юристов и покинул зал суда. Он не сделал никаких заявлений.

Во время суда актер отрицал все обвинения. После публикации интервью Рэппа он заявлял, что не помнит случая, о котором рассказывал актер, но принес ему извинения.

"Я в ужасе от этой истории. Я правда не помню этой встречи, ведь это, вероятно, было более 30 лет назад. Но если я вел себя так, как он описывает, то я приношу ему искренние извинения за свое неподобающее пьяное поведение", - говорилось в заявлении Спейси в "Твиттере" в 2017 году.

Когда на третью неделю рассмотрения дела Спейси давал показания в свою защиту, он заявил, что был шокирован публичными обвинениями Рэппа пять лет назад. "Я не знал, как это было возможно", - сказал 63-летний актер, добавив, что Рэпп не мог привлечь его как потенциальный сексуальный партнер, так как был слишком юным.

Скетч из суда. Кевин Спейси (справа) и адвокат Рэппа Ричард Стейгман (в центре) Фото: Reuters

При этом адвокат Спейси Дженнифер Келлер настаивала, что история Рэппа сфабрикована. Она заявила, что подавший иск актер получил больше внимания за время этого суда, чем за всю свою актерскую карьеру.