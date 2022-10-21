Фото ⟩ В Риге 50 человек протестовали против обязательной военной службы

Один из ведущих мероприятия, выйдя на небольшую сцену, в своем выступлении сказал, что в Латвии много проблем, нехватка ресурсов, но людей планируют призывать в армию. Его также не устраивает политическая пассивность населения. Война в Украине также доказала, что профессиональная армия работает лучше.

К концу мероприятия осталось всего около 30 человек, в основном молодые мужчины.

Галерея: Шествие против обязательной военной службы

У самоуправления не было информации, которая требовала бы ограничение проведения этого мероприятия.

В Facebook призыв на шествие распространялся анонимно. Утверждается, что организаторы - "неформальная группа активных граждан", которые называют себя Rīko tikai tavējie.

Они также призывают жителей подписаться на портале Manabalss.lv под инициативой о добровольной службе государственной обороне, однако получили и комментарии с критикой.

Как сообщалось, Сейм концептуально поддержал законопроект СГО и другие поправки к ряду законов, направленные на реформу найма.

Срок СГО составит 11 месяцев службы в регулярных войсках Национальных вооруженных сил (НВС) или Земессардзе либо не менее пяти лет в Земессардзе в целом при условии 21 индивидуальной тренировки и участия не менее чем в семи коллективных тренировках в год. Также в СГО будет засчитываться обучение капелланов, освоение курса военной медицины в медицинских вузах и колледжах.