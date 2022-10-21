В субботу 22 октября, около 50 человек собрались в центре Риги шествие против обязательной военной службы в Латвии. Сначала люди собрались у памятника Свободы. Были слышны разные лозунги, например: "Раз, два, три, освободись от СГО!", сообщает агентство LETA.
Фото ⟩ В Риге 50 человек протестовали против обязательной военной службы
Шествие было заявлено с 14:00 до 16:00 часов от площади Свободы до памятника Оскару Калпаксу.
Цель мероприятия - протестовать, чтобы добиться сохранения добровольной военной службы и не допустить введения обязательной военной службы. Заявку на шествие подало частное лицо.
Наряду с этим митингом некоторые активисты разместили на мосту у памятника Свободы материалы протеста против ЛГБТ-сообщества, агитируя за "традиционную семью".
Anonīmu rīkotāju pieteiktajā piketā pret obligāto militāro dienestu pie Brīvības pieminekļa pulcējušies pārdesmit cilvēku. Citu interesentu par mītiņā notiekošo ir vairāk. Pretējā pusē stāv LGBT protestētāji.— Latvijas Radio Ziņas (@LRZinas) October 22, 2022
Foto: Viktors Demidovs/Latvijas Radio pic.twitter.com/UAuyHhLpxJ
Tā Jūsu Krievi uzvedas pie Brīvības pieminekļa,lai karogu min.Lai,sievietes https://t.co/l90sCRBzKKžčinas nevēlas NBS armijā dienēt.Uzstājas krievi. pic.twitter.com/NbOlpLxH5Z— Dzintra Štokmane (@Dtokmane) October 22, 2022
После нескольких выступлений присутствующие отправились в путь, остановившись у Министерства обороны.
Протестующие имели при себе плакаты, на которых сообщалось о нежелании вводить в Латвии обязательную воинскую повинность.
Один из ведущих мероприятия, выйдя на небольшую сцену, в своем выступлении сказал, что в Латвии много проблем, нехватка ресурсов, но людей планируют призывать в армию. Его также не устраивает политическая пассивность населения. Война в Украине также доказала, что профессиональная армия работает лучше.
К концу мероприятия осталось всего около 30 человек, в основном молодые мужчины.
Галерея: Шествие против обязательной военной службы
У самоуправления не было информации, которая требовала бы ограничение проведения этого мероприятия.
В Facebook призыв на шествие распространялся анонимно. Утверждается, что организаторы - "неформальная группа активных граждан", которые называют себя Rīko tikai tavējie.
Они также призывают жителей подписаться на портале Manabalss.lv под инициативой о добровольной службе государственной обороне, однако получили и комментарии с критикой.
Как сообщалось, Сейм концептуально поддержал законопроект СГО и другие поправки к ряду законов, направленные на реформу найма.
Срок СГО составит 11 месяцев службы в регулярных войсках Национальных вооруженных сил (НВС) или Земессардзе либо не менее пяти лет в Земессардзе в целом при условии 21 индивидуальной тренировки и участия не менее чем в семи коллективных тренировках в год. Также в СГО будет засчитываться обучение капелланов, освоение курса военной медицины в медицинских вузах и колледжах.
Действительная военная служба может быть заменена государственной гражданской службой, которая регулируется законом о государственной гражданской службе, если люди не могут нести военную службу по своим убеждениям или состояние их здоровья не соответствует СГО, но соответствует государственной гражданской службе.
Решение не призывать на военную службу может быть принято в отношении девяти категорий граждан - это граждане, состояние здоровья которых не соответствует требованиям СГО, учащиеся государственных средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, отбывающие наказание за тяжкое или особо тяжкое уголовное преступление, независимо от погашения или снятия судимости, а также подозреваемые или обвиняемые в уголовном процессе.
В первый год реализации СГО планируется привлечь 1000 граждан. Количество призывников планируется постепенно увеличивать в течение пяти лет, и, начиная с 2028 года, ожидается, что ежегодно будут призываться 7500 граждан Латвии, если будет выделено необходимое финансирование.
В настоящее время Минобороны произвело предварительные расчеты затрат на внедрение СГО. Финансирование планируется обеспечить до 2027 года за счет постепенного увеличения бюджета оборонного сектора. Кабинет министров также концептуально поддержал увеличение оборонного бюджета до 3% от валового внутреннего продукта к 2027 году, решение по которому должен принять следующий Сейм.
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