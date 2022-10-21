Сотрудники Государственной полиции призывают ознакомиться с изображением мужчины, задержанного за совершение особо тяжкого преступления. Сотрудники полиции призывают откликнуться всех, кто располагает какой-либо информацией о мужчине на снимке или о его возможной противоправной деятельности.
Полиция просит помощи: нужна информация о задержанном за особо тяжкое преступление
Полиция просит помощи: нужна информация о задержанном за особо тяжкое преступление
Полиция сообщает, что мужчине 36 лет, он ростом 180 см, среднего телосложения.
Сообщить о мужчине в полицию можно, позвонив по телефону 293 972 07 или 110, или написав по электронной почте: krpinfo@riga.vp.gov.lv. Анонимность гарантируется.
Полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.
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