Полиция просит помощи: нужна информация о задержанном за особо тяжкое преступление

Полиция сообщает, что мужчине 36 лет, он ростом 180 см, среднего телосложения.

Сообщить о мужчине в полицию можно, позвонив по телефону 293 972 07 или 110, или написав по электронной почте: krpinfo@riga.vp.gov.lv. Анонимность гарантируется.

Полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.