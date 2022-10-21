Видео ⟩ Мистерия в Елгаве: непонятным образом загорелась дорогая детская коляска

На данный момент от коляски остался только скрученный кусок пластика. Молодая семья потрясена случившимся. Хозяева коляски говорят: когда проснулись утром, коляска уже начала гореть. Непонятно почему.

Местные жители предполагают, что в коляску мог попасть окурок, либо кто-то специально ее поджег. Местный житель Айвар рассказал, что пожар произошел около 7 утра. Однако никаких подозрительных лиц в доме в то утро жители не видели, как и не слышали каких-либо шумов, которые могли бы свидетельствовать о начинающемся пожаре.

Сами родители опечалены: другой коляски у нет, и взамен сгоревшей стоимостью в несколько сотен евро придется покупать новую.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)