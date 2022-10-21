Украина: уничтожая электростанции, Россия планирует новый Голодомор

Вице-премьер-министр Украины пояснила, что страна была вынуждена прекратить экспорт электроэнергии в Европу с 11 октября. Электроэнергия, экспортируемая в Молдову и Польшу, также помогла Европе заменить российский газ и сохранить стабильность европейской энергетической системы.

Стефанишина подчеркнула необходимость углубления сотрудничества и солидарности в сфере энергетики. Государства также должны действовать решительно, чтобы возместить ущерб, причиненный российскими ракетными атаками. Она отметила, что Украина четыре месяца говорила о необходимости современной системы ПВО и настаивала на закрытии воздушного пространства страны.

"Мне кажется, что наконец-то наши просьбы услышаны. Решения должны приниматься немедленно. Точно так же Россия не может больше быть членом международных организаций - тех организаций, которые были созданы для укрепления мира, обеспечения безопасности и сотрудничества между странами. Поэтому, все демократические страны также должны очень дружно противостоять этому", - отметила вице-премьер-министр Украины.

Она указала, что новые санкции должны быть нацелены на важнейшие отрасли российской экономики, особенно на атомную энергетику. Стефанишина подчеркнула, что Россия является террористическим государством и должна быть официально признана таковой. Она также подчеркнула, что недавно лидеры Украины - президент, премьер-министр и спикер Верховной Рады - обращаясь к НАТО, заявили, что для сдерживания России необходимы активные меры и, видимо, это время пришло сейчас.

"Демократический мир должен выступать с демократическими инициативами. Я хотела бы поблагодарить Латвию, наших балтийских друзей, за то, что они с первого дня, с первой минуты поддержали Украину. Отдельное спасибо за то, что вы заняли очень жесткую позицию относительно необходимости вступления Украины в НАТО, а также за предоставление гарантий безопасности", - сказала Стефанишина.

Голодомор - случившийся в Украине в 1932-1933 годах массовый голод, когда советские власти лишили украинских крестьян продуктов питания. Эти репрессии во времена Сталина были направлены против более состоятельной части украинского общества с целью уничтожения "украинского национализма".

По разным оценкам, от голода в то время погибло от 3,5 до 7,5 миллионов украинцев. В 2008 году латвийский Сейм признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Ежегодный форум по безопасности и внешней политике "Рижская конференция" проходит в пятницу и субботу, 21 и 22 октября, в Латвийской национальной библиотеке.