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Украина: уничтожая электростанции, Россия планирует новый Голодомор

rus.tvnet.lv
Украина: уничтожая электростанции, Россия планирует новый Голодомор
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Последствия обстрела Киева.
Последствия обстрела Киева. Фото: Roman Hrytsyna

Уничтожая электростанции, Россия надеется на гибель украинцев, тем самым фактически планируя новый Голодомор, подчеркнула сегодня, 21 октября, на панельной дискуссии "Победа Украины перед миром" ежегодного внешнеполитического форума "Рижская конференция", вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Украинский политик подчеркнула, что прошло более 230 дней с тех пор, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. С начала октября Россия целенаправленно и планомерно обстреливает энергетическую инфраструктуру на всей территории Украины.

Стефанишина указала, что Россия проигрывает на поле боя, но продолжает терроризировать и убивать украинское население. Она сослалась на события, которые произошли в Киеве в понедельник, когда в результате нападения на жилой дом погибли четыре человека, в том числе молодая семья, ожидавшая ребенка.

Вице-премьер-министр Украины сообщила, что с 10 октября разрушено 30% электростанций Украины, поэтому во многих местах нет электричества. По ее мнению, цель России одна - посеять панику, деморализовать население, вселить страх и оставить без света и тепла.

"Мы все понимаем, что следующая зима будет очень тяжелой для Украины и всей Европы, особенно для украинцев. Мы выиграем битву с террористическим государством. Мы должны оставаться едиными. Для украинцев это вопрос выживания, и мы все переживем, чтобы победить зло", - сказала Стефанишина.

По ее словам, для Европы это означает сохранение демократии, единства, принципов и ценностей, за которые выступают все. Осуществляя террор против Украины, усиливается энергетическое давление на Европу. Кроме того, Россия занимается шантажом и высказывает ядерные угрозы.

Вице-премьер-министр Украины пояснила, что страна была вынуждена прекратить экспорт электроэнергии в Европу с 11 октября. Электроэнергия, экспортируемая в Молдову и Польшу, также помогла Европе заменить российский газ и сохранить стабильность европейской энергетической системы.

Стефанишина подчеркнула необходимость углубления сотрудничества и солидарности в сфере энергетики. Государства также должны действовать решительно, чтобы возместить ущерб, причиненный российскими ракетными атаками. Она отметила, что Украина четыре месяца говорила о необходимости современной системы ПВО и настаивала на закрытии воздушного пространства страны.

"Мне кажется, что наконец-то наши просьбы услышаны. Решения должны приниматься немедленно. Точно так же Россия не может больше быть членом международных организаций - тех организаций, которые были созданы для укрепления мира, обеспечения безопасности и сотрудничества между странами. Поэтому, все демократические страны также должны очень дружно противостоять этому", - отметила вице-премьер-министр Украины.

Она указала, что новые санкции должны быть нацелены на важнейшие отрасли российской экономики, особенно на атомную энергетику. Стефанишина подчеркнула, что Россия является террористическим государством и должна быть официально признана таковой. Она также подчеркнула, что недавно лидеры Украины - президент, премьер-министр и спикер Верховной Рады - обращаясь к НАТО, заявили, что для сдерживания России необходимы активные меры и, видимо, это время пришло сейчас.

"Демократический мир должен выступать с демократическими инициативами. Я хотела бы поблагодарить Латвию, наших балтийских друзей, за то, что они с первого дня, с первой минуты поддержали Украину. Отдельное спасибо за то, что вы заняли очень жесткую позицию относительно необходимости вступления Украины в НАТО, а также  за предоставление гарантий безопасности", - сказала Стефанишина.

Голодомор - случившийся в Украине в 1932-1933 годах массовый голод, когда советские власти лишили украинских крестьян продуктов питания. Эти репрессии во времена Сталина были направлены против более состоятельной части украинского общества с целью уничтожения "украинского национализма".

По разным оценкам, от голода в то время погибло от 3,5 до 7,5 миллионов украинцев. В 2008 году латвийский Сейм признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Ежегодный форум по безопасности и внешней политике "Рижская конференция" проходит в пятницу и субботу, 21 и 22 октября, в Латвийской национальной библиотеке.

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