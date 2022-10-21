Уничтожая электростанции, Россия надеется на гибель украинцев, тем самым фактически планируя новый Голодомор, подчеркнула сегодня, 21 октября, на панельной дискуссии "Победа Украины перед миром" ежегодного внешнеполитического форума "Рижская конференция", вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.
Украина: уничтожая электростанции, Россия планирует новый Голодомор
Украинский политик подчеркнула, что прошло более 230 дней с тех пор, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. С начала октября Россия целенаправленно и планомерно обстреливает энергетическую инфраструктуру на всей территории Украины.
Стефанишина указала, что Россия проигрывает на поле боя, но продолжает терроризировать и убивать украинское население. Она сослалась на события, которые произошли в Киеве в понедельник, когда в результате нападения на жилой дом погибли четыре человека, в том числе молодая семья, ожидавшая ребенка.
Вице-премьер-министр Украины сообщила, что с 10 октября разрушено 30% электростанций Украины, поэтому во многих местах нет электричества. По ее мнению, цель России одна - посеять панику, деморализовать население, вселить страх и оставить без света и тепла.
"Мы все понимаем, что следующая зима будет очень тяжелой для Украины и всей Европы, особенно для украинцев. Мы выиграем битву с террористическим государством. Мы должны оставаться едиными. Для украинцев это вопрос выживания, и мы все переживем, чтобы победить зло", - сказала Стефанишина.
По ее словам, для Европы это означает сохранение демократии, единства, принципов и ценностей, за которые выступают все. Осуществляя террор против Украины, усиливается энергетическое давление на Европу. Кроме того, Россия занимается шантажом и высказывает ядерные угрозы.
Вице-премьер-министр Украины пояснила, что страна была вынуждена прекратить экспорт электроэнергии в Европу с 11 октября. Электроэнергия, экспортируемая в Молдову и Польшу, также помогла Европе заменить российский газ и сохранить стабильность европейской энергетической системы.
Стефанишина подчеркнула необходимость углубления сотрудничества и солидарности в сфере энергетики. Государства также должны действовать решительно, чтобы возместить ущерб, причиненный российскими ракетными атаками. Она отметила, что Украина четыре месяца говорила о необходимости современной системы ПВО и настаивала на закрытии воздушного пространства страны.
"Мне кажется, что наконец-то наши просьбы услышаны. Решения должны приниматься немедленно. Точно так же Россия не может больше быть членом международных организаций - тех организаций, которые были созданы для укрепления мира, обеспечения безопасности и сотрудничества между странами. Поэтому, все демократические страны также должны очень дружно противостоять этому", - отметила вице-премьер-министр Украины.
Она указала, что новые санкции должны быть нацелены на важнейшие отрасли российской экономики, особенно на атомную энергетику. Стефанишина подчеркнула, что Россия является террористическим государством и должна быть официально признана таковой. Она также подчеркнула, что недавно лидеры Украины - президент, премьер-министр и спикер Верховной Рады - обращаясь к НАТО, заявили, что для сдерживания России необходимы активные меры и, видимо, это время пришло сейчас.
"Демократический мир должен выступать с демократическими инициативами. Я хотела бы поблагодарить Латвию, наших балтийских друзей, за то, что они с первого дня, с первой минуты поддержали Украину. Отдельное спасибо за то, что вы заняли очень жесткую позицию относительно необходимости вступления Украины в НАТО, а также за предоставление гарантий безопасности", - сказала Стефанишина.
Голодомор - случившийся в Украине в 1932-1933 годах массовый голод, когда советские власти лишили украинских крестьян продуктов питания. Эти репрессии во времена Сталина были направлены против более состоятельной части украинского общества с целью уничтожения "украинского национализма".
По разным оценкам, от голода в то время погибло от 3,5 до 7,5 миллионов украинцев. В 2008 году латвийский Сейм признал Голодомор геноцидом украинского народа.
Ежегодный форум по безопасности и внешней политике "Рижская конференция" проходит в пятницу и субботу, 21 и 22 октября, в Латвийской национальной библиотеке.
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