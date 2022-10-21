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Встреча Путина с мобилизованными: Ходорковский рассказал о лжи в популярном ролике

rus.tvnet.lv
Встреча Путина с мобилизованными: Ходорковский рассказал о лжи в популярном ролике
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Встреча Владимира Путина с "мобилизованным"
Встреча Владимира Путина с "мобилизованным" Фото: EPA/Scanpix

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 октября, посетил учебный центр в Западной военном округе, где встретился с призывниками и ознакомился с их навыками. Мероприятие также транслировали российские пропагандистские СМИ, но российский оппозиционер Михаил Ходорковский в одном видео разоблачил очередную российскую ложь.

Учебный центр в Рязанской области посетили и несколько других российских официальных лиц, в том числе министр обороны России Сергей Шойгу.

Ходорковский в микроблоге Twitter цитирует сообщение российского пропагандистского агентства РИА Новости, в котором говорится, что "Путин пообщался с мобилизованным, пожал ему руку и обнял". Под цитатой видео того момента.

""Мобилизованный" - это прошедший двухнедельный карантин сотрудник ФСО, которому предварительно купили современный камуфляж", - пишет российский оппозиционер.

Видео: Разговор Путина с мобилизованным

Также он опубликовал, как выглядят "настоящие мобилизованные".

Центр "Досье", проект журналистских расследований, созданный российским бизнесменом и критиком Кремля Михаилом Ходорковским, регулярно разоблачает кремлевских политических деятелей и пропагандистов.

Как сообщалось, Россия перебросила в оккупированную Херсонскую область для восполнения потерь и усиления армейских подразделений 2000 мобилизованных военнослужащих, сообщил в пятницу, 21 октября, Генштаб ВСУ.

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