Встреча Путина с мобилизованными: Ходорковский рассказал о лжи в популярном ролике

Учебный центр в Рязанской области посетили и несколько других российских официальных лиц, в том числе министр обороны России Сергей Шойгу.

Ходорковский в микроблоге Twitter цитирует сообщение российского пропагандистского агентства РИА Новости, в котором говорится, что "Путин пообщался с мобилизованным, пожал ему руку и обнял". Под цитатой видео того момента.

""Мобилизованный" - это прошедший двухнедельный карантин сотрудник ФСО, которому предварительно купили современный камуфляж", - пишет российский оппозиционер.

Видео: Разговор Путина с мобилизованным

РИА Новости: «Путин пообщался с мобилизованным, пожал ему руку и обнял».

«Мобилизованный» — это прошедший двухнедельный карантин сотрудник ФСО, которому предварительно купили современный камуфляж. Как выглядят и во что одеты реальные мобилизованные — в следующем твите. pic.twitter.com/QADhkroFry — Ходорковский Михаил (@mich261213) October 21, 2022

Также он опубликовал, как выглядят "настоящие мобилизованные".

На первых трёх фотографиях — мобилизованные из Москвы. На последней — из деревни Гадюкино)).. pic.twitter.com/MKh4GjDlE7 — Ходорковский Михаил (@mich261213) October 21, 2022

Центр "Досье", проект журналистских расследований, созданный российским бизнесменом и критиком Кремля Михаилом Ходорковским, регулярно разоблачает кремлевских политических деятелей и пропагандистов.

Как сообщалось, Россия перебросила в оккупированную Херсонскую область для восполнения потерь и усиления армейских подразделений 2000 мобилизованных военнослужащих, сообщил в пятницу, 21 октября, Генштаб ВСУ.