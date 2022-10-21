Президент России Владимир Путин в четверг, 20 октября, посетил учебный центр в Западной военном округе, где встретился с призывниками и ознакомился с их навыками. Мероприятие также транслировали российские пропагандистские СМИ, но российский оппозиционер Михаил Ходорковский в одном видео разоблачил очередную российскую ложь.
Встреча Путина с мобилизованными: Ходорковский рассказал о лжи в популярном ролике
Учебный центр в Рязанской области посетили и несколько других российских официальных лиц, в том числе министр обороны России Сергей Шойгу.
Ходорковский в микроблоге Twitter цитирует сообщение российского пропагандистского агентства РИА Новости, в котором говорится, что "Путин пообщался с мобилизованным, пожал ему руку и обнял". Под цитатой видео того момента.
""Мобилизованный" - это прошедший двухнедельный карантин сотрудник ФСО, которому предварительно купили современный камуфляж", - пишет российский оппозиционер.
Видео: Разговор Путина с мобилизованным
РИА Новости: «Путин пообщался с мобилизованным, пожал ему руку и обнял».— Ходорковский Михаил (@mich261213) October 21, 2022
«Мобилизованный» — это прошедший двухнедельный карантин сотрудник ФСО, которому предварительно купили современный камуфляж. Как выглядят и во что одеты реальные мобилизованные — в следующем твите. pic.twitter.com/QADhkroFry
Также он опубликовал, как выглядят "настоящие мобилизованные".
На первых трёх фотографиях — мобилизованные из Москвы. На последней — из деревни Гадюкино)).. pic.twitter.com/MKh4GjDlE7— Ходорковский Михаил (@mich261213) October 21, 2022
Центр "Досье", проект журналистских расследований, созданный российским бизнесменом и критиком Кремля Михаилом Ходорковским, регулярно разоблачает кремлевских политических деятелей и пропагандистов.
Как сообщалось, Россия перебросила в оккупированную Херсонскую область для восполнения потерь и усиления армейских подразделений 2000 мобилизованных военнослужащих, сообщил в пятницу, 21 октября, Генштаб ВСУ.
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