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Видео ⟩ Консервы, алкоголь и селедка. Мужчина украл продукты и покормил собаку возле магазина

rus.tvnet.lv
Консервы, алкоголь и селедка. Мужчина украл продукты и покормил собаку возле магазина
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Мужчина ворует продукты и кормит собаку в магазине
Мужчина ворует продукты и кормит собаку в магазине Фото: Rīgas pašvaldības policija/Facebook.com

Утром в четверг, 20 октября, в Вецмилгрависе мужчина возле магазина распивал алкогольные напитки и кормил собаку продуктами. Эту ситуацию зафиксировали сотрудники муниципальной полиции, которые заподозрили, что еда была украдена, сообщает программа Degpunktā.

К месту происшествия был направлен ближайший патруль, однако в ходе разговора мужчина отрицал факт кражи продуктов из магазина. Он вел себя нервно и говорил неубедительно.

Мужчина пояснил, что не был сегодня в указанном магазине и просто выгуливал свою собаку, хотя камера зафиксировала вход и выход этого человека из магазина.

При обыске у подозреваемого полиция обнаружила консервы для собак, две упаковки колбасы, алкогольный коктейль и упаковку маринованной селедки.

Полицейские решили задержать мужчину и вернуться в магазин для выяснения обстоятельств произошедшего.

Видео: Мужчина украл продукты и покормил собаку около магазина

Посмотрев камеры видеонаблюдения магазина, был сделан вывод, что мужчина не заплатил за эти продукты.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении за распитие алкогольных напитков в общественном месте. За это грозит предупреждение или штраф до 350 евро. Полиция также оценит ответственность мужчины за кражу, за которую может наступить и уголовная ответственность.

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