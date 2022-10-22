Видео ⟩ Консервы, алкоголь и селедка. Мужчина украл продукты и покормил собаку возле магазина

К месту происшествия был направлен ближайший патруль, однако в ходе разговора мужчина отрицал факт кражи продуктов из магазина. Он вел себя нервно и говорил неубедительно.

Мужчина пояснил, что не был сегодня в указанном магазине и просто выгуливал свою собаку, хотя камера зафиксировала вход и выход этого человека из магазина.

При обыске у подозреваемого полиция обнаружила консервы для собак, две упаковки колбасы, алкогольный коктейль и упаковку маринованной селедки.

Полицейские решили задержать мужчину и вернуться в магазин для выяснения обстоятельств произошедшего.

Видео: Мужчина украл продукты и покормил собаку около магазина

Посмотрев камеры видеонаблюдения магазина, был сделан вывод, что мужчина не заплатил за эти продукты.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении за распитие алкогольных напитков в общественном месте. За это грозит предупреждение или штраф до 350 евро. Полиция также оценит ответственность мужчины за кражу, за которую может наступить и уголовная ответственность.