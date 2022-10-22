Бывшие соперники конкурса "Евровидение" решили объединить усилия и представили обновленную версию хита The Shadows финской группы The Rasmus.
The Rasmus и украинцы Kalush Orchestra представили новую версию легендарного хита
Украинская группа Kalush Orchestra, победившая на конкурсе "Евровидении-2022", объединилась с финским рокерам the Rasmus и подарила новую жизнь их хиту 2003 года.
Известно, что группы решили сотрудничать, чтобы сообщать мировому сообществу о войне в Украине. Именно поэтому новая версия известного хита носит название: In The Shadows Of Ukraine.
Это первый вышедший трек от группы после их триумфа с хитом Stefania на "Евровидении".
Музыканты двух групп познакомились в этом году в Турине на конкурсе "Евровидение". Фронтмен группы The Rasmus Лаури Юлонен ранее уже заявлял, что им удалось наладить очень хорошее общение с украинскими музыкантами.
Видео: The Rasmus & Kalush Orchestra - The Shadows of Ukraine
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