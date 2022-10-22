Сб, 22.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

The Rasmus и украинцы Kalush Orchestra представили новую версию легендарного хита

rus.tvnet.lv
The Rasmus и украинцы Kalush Orchestra представили новую версию легендарного хита
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Kalush Orchestra
Kalush Orchestra Фото: EBU/ANDRES PUTTING, CORINNE CUMMING, SARAH LOUISE BENNETT

Бывшие соперники конкурса "Евровидение" решили объединить усилия и представили обновленную версию хита The Shadows финской группы The Rasmus. 

Украинская группа Kalush Orchestra, победившая на конкурсе "Евровидении-2022", объединилась с финским рокерам the Rasmus и подарила новую жизнь их хиту 2003 года. 

Известно, что группы решили сотрудничать, чтобы сообщать мировому сообществу о войне в Украине. Именно поэтому новая версия известного хита носит название: In The Shadows Of Ukraine.

Это первый вышедший трек от группы после их триумфа с хитом Stefania на "Евровидении". 

Музыканты двух групп познакомились в этом году в Турине на конкурсе "Евровидение". Фронтмен группы The Rasmus Лаури Юлонен ранее уже заявлял, что им удалось наладить очень хорошее общение с украинскими музыкантами. 

Видео: The Rasmus & Kalush Orchestra - The Shadows of Ukraine

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх