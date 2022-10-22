The Rasmus и украинцы Kalush Orchestra представили новую версию легендарного хита

Украинская группа Kalush Orchestra, победившая на конкурсе "Евровидении-2022", объединилась с финским рокерам the Rasmus и подарила новую жизнь их хиту 2003 года.

Известно, что группы решили сотрудничать, чтобы сообщать мировому сообществу о войне в Украине. Именно поэтому новая версия известного хита носит название: In The Shadows Of Ukraine.

Это первый вышедший трек от группы после их триумфа с хитом Stefania на "Евровидении".

Музыканты двух групп познакомились в этом году в Турине на конкурсе "Евровидение". Фронтмен группы The Rasmus Лаури Юлонен ранее уже заявлял, что им удалось наладить очень хорошее общение с украинскими музыкантами.

Видео: The Rasmus & Kalush Orchestra - The Shadows of Ukraine