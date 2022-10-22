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Обстрел Белгородской области, есть погибшие

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Обстрел Белгородской области, есть погибшие
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Обстрел города Шебекино.
Обстрел города Шебекино. Фото: Скриншот из телеграм-канала "Настоящий Гладков"

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области (Россия) погибли два человека, пострадали еще 11 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Следственный комитет России сообщил о гибели ребенка при обстреле города Шебекина в Белгородской области. 

"По предварительным данным, после обстрела города Шебекино Белгородской области два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, имеются раненые", - сказано в сообщении СК.

Кроме того в городе в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек отключены от электроэнергии. На устранение последствий и потребуется 5-6 часов, заявил губернатор.

В субботу утром, 21 октября, Гладков сообщил, что "желтый" уровень террористической опасности в регионе продлен до 6 ноября. Также до 6 ноября продлится запрет запуска петард, фейерверков и салютов.

Накануне губернатор сообщил, что Московская область согласилась принять 500 жителей Белгородской области, попросивших о временном переселении, и готова разместить их бесплатно в одном из санаториев.

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