Обстрел Белгородской области, есть погибшие

Следственный комитет России сообщил о гибели ребенка при обстреле города Шебекина в Белгородской области.

"По предварительным данным, после обстрела города Шебекино Белгородской области два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, имеются раненые", - сказано в сообщении СК.

Кроме того в городе в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек отключены от электроэнергии. На устранение последствий и потребуется 5-6 часов, заявил губернатор.

В субботу утром, 21 октября, Гладков сообщил, что "желтый" уровень террористической опасности в регионе продлен до 6 ноября. Также до 6 ноября продлится запрет запуска петард, фейерверков и салютов.

Накануне губернатор сообщил, что Московская область согласилась принять 500 жителей Белгородской области, попросивших о временном переселении, и готова разместить их бесплатно в одном из санаториев.