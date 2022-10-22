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Видео ⟩ В США самолет врезался в дом - погибли все находящиеся в транспорте люди

rus.tvnet.lv
В США самолет врезался в дом - погибли все находящиеся в транспорте люди
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Дом, в который врезался самолет.
Дом, в который врезался самолет. Фото: Reuters/ScanPix

Небольшой самолет врезался в бок одного из домов в Кине, штат Нью-Гэмпшир (США), убив всех находящихся в транспортном средстве людей, в пятницу, 21 октября, сообщил должностные лица города Кин, сообщает NBC News.

"В многоквартирном доме нет пострадавших. К сожалению, люди в самолете погибли", - говорится в сообщении в социальной сети Facebook.

Самолет упал недалеко от аэропорта Кин, говорится в объявлении.

Местный житель Скотт Готьер рассказал, что он услышал громкий шум и почувствовал, что здание дрожит.

Видео: самолет врезался в дом

"Все здание задрожало, и моя мать вышла на улицу, чтобы проверить, что происходит, и закричала: "Выйдите из дома", - рассказал Готьер.

Он добавил, что в тот момент, когда он вышел наружу, можно было почувствовать, "как из здания рвется пламя".

Капитан полиции Кин Стив Тенни сказал, что у него нет информации о пассажирах и экипаже самолета, о том, сколько людей находилось в нем, и почему самолет упал.

Федеральная авиационная администрация в сообщении отметила, что она вместе с Советом по национальной безопасности будет расследовать этот инцидент.

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