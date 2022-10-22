Видео ⟩ В США самолет врезался в дом - погибли все находящиеся в транспорте люди

"В многоквартирном доме нет пострадавших. К сожалению, люди в самолете погибли", - говорится в сообщении в социальной сети Facebook.

Самолет упал недалеко от аэропорта Кин, говорится в объявлении.

Местный житель Скотт Готьер рассказал, что он услышал громкий шум и почувствовал, что здание дрожит.

Видео: самолет врезался в дом

A plane crashed into a building last night in Keene, New Hampshire, catching fire. Here is a video from the scene. (Video credit: Chris French) pic.twitter.com/JmMQmXmq8J — WTNH News 8 (@WTNH) October 22, 2022

"Все здание задрожало, и моя мать вышла на улицу, чтобы проверить, что происходит, и закричала: "Выйдите из дома", - рассказал Готьер.

Он добавил, что в тот момент, когда он вышел наружу, можно было почувствовать, "как из здания рвется пламя".

Капитан полиции Кин Стив Тенни сказал, что у него нет информации о пассажирах и экипаже самолета, о том, сколько людей находилось в нем, и почему самолет упал.

Федеральная авиационная администрация в сообщении отметила, что она вместе с Советом по национальной безопасности будет расследовать этот инцидент.