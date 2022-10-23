Зеленский сказал, при каких условиях будет вести переговоры с Россией

"Они (россияне) могут вернуть нам обратно нашу территорию, если они хотят переговоров. Они должны выйти с нашей земли, с территории нашего государства, оставить нам нашу землю в международно признанных границах от 1991 года. И тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить", - сказал Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

"Это справедливо. Чтобы говорить, надо отмотать до того момента, когда наши государства говорили. А это было до войны, до 2014 года. И с этой точки можно попробовать решить вопрос дипломатически", - добавил он.

Зеленский также заявил, что псевдореферендумами и так называемой аннексией оккупированных украинских территорий Россия поставила крест на возможности переговоров.

При этом он выразил уверенность, что у России "обязательно будет руководство, с которым Украина так или иначе будет общаться".

"Но при условии, что нет войны. Но при условиях, что это не ультиматум, а это диалог, в условиях уважения к нашему суверенитету, нашей нации, нашему государству, нашим людям, нашему праву. При таких условиях, конечно, будет общение", - сказал он.

"Будет ли возвращение отношений, которые были до этой войны? Уверен, что нет. Они забрали много людей и много жизней. Общество им этого уже не простит", - сказал украинский президент.

Вы не должны диктовать обществу, как им относиться к другому обществу государства, которое хотело вчера стереть вас с лица земли. Это будет выбор нашего общества - говорить с ними или в целом не говорить. И сколько десятков лет, а может и больше, пройдет после этой войны, прежде чем общества начнут коммуницировать, никто не знает", - закончил свою речь президент Украины.