Украина: Россия проводит манипуляции на Каховской ГЭС

"Так, они производят определенные манипуляции с водой, которую пытаются спускать из резервуаров. Они продолжают шантажировать тем, что Вооруженные силы собираются нанести критический удар по самой ГЭС, но именно они заминировали объект критической инфраструктуры и именно они уволили оттуда всех украинских работников, оставив только свой проверенный специализированный персонал. Именно они ограничили доступ к этому объекту и усилили его режим, это все как раз свидетельствует о подготовке определенных мероприятий манипуляционного характера", - сказала Гуменюк.

По ее словам, группа российских войск продолжает отступление с правого берега Днепра на левый берег в Херсонской области. У них не получается сделать это быстро, потому что используются только альтернативные переправы.

"Они перемещают свои элитные подразделения и офицерский состав, оставляя там только мобилизованных по принципу: тех, кого не жалко для сдерживания сил обороны Украины", - добавила она.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, 20 октября, в своем обращении к Совету Европейского Союза, что российские силы заминировали агрегаты Каховской ГЭС и плотину, готовя новый теракт.

Он отметил, что все мировые лидеры должны дать понять России, что теракт на Каховской ГЭС будет приравнен к применению оружия массового поражения.

Выступая в Европейском совете, Зеленский заявил, что на ГЭС должна быть направлена ​​международная мониторинговая миссия, а плотина должна быть немедленно разминирована.

Имеющаяся в распоряжении украинских спецслужб информация свидетельствует о том, что российская армия давно планировала взорвать плотину Каховской ГЭС, где еще в апреле были заложены бомбы, сообщила Главное разведывательное управление Минобороны Украины (ГУР).