Военный самолет упал на жилой дом в Иркутской области, погибли пилоты

"По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет категории Су. Выехал на место", - написал он.

По данным СМИ, это Су-30, который вылетел с авиазавода. ЧП произошло в микрорайоне Ново-Ленино. Площадь пожара - 200 квадратных метров.

Оба летчика упавшего Су-30 погибли, сообщают российские СМИ со ссылкой на единую диспетчерскую службу.

Губернатор области заявил, что из местных жителей никто не пострадал. Он уточнил, что частный дом, на который упал самолет, был рассчитан на проживание двух семей. Людей в доме в момент крушения не было. Без электроэнергии после крушения самолета в Иркутске остались 150 домов, указали местные власти.

Первые версии трагедии

Лётчик-инструктор, майор ВВС и мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Краснопёров в российских Telegram каналах говорит, что из-за проблем с кислородными масками пилоты могли "уснуть".

"Надо посмотреть какая высота была. Если больше 4 тысяч, то уже нужно кислородное оборудование. Его проверяют при вылете. Если его там не было, кислорода, то человек засыпает. Как в горах при нехватке кислорода. Если у самолёта был включён автопилот и была задана программа полёта, самолёт будет выполнять программу автопилота, пока его не отключат лётчики. Если его не отключают, самолёт продолжает летать по маршруту. Самолёт не садится на автопилоте. Он достигает высоты минимально безопасной и, если лётчик не берёт на себя управление, самолёт автоматически уходит на второй круг, и будет летать до тех пор, пока не кончится топливо", - передает слова эксперта Telegram канал "Подъем".

Напомним, что неделю назад в результате падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в городе Ейск в Краснодарском крае, по последним данным, погибли 15 человек, в том числе трое детей. При падении военный самолет задел девятиэтажный жилой дом.