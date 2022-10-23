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Rīgas satiksme оценит ситуацию с автобусом на улице Бривибас

rus.tvnet.lv
Rīgas satiksme оценит ситуацию с автобусом на улице Бривибас
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Автобус на улице Бривибас
Автобус на улице Бривибас Фото: aidis/Twitter.com

Муниципальное транспортное предприятие Rīgas satiksme рассмотрит ситуацию, когда водитель автобуса перекрыл в субботу улицу Бривибас у театра Dailes, совершая несанкционированный разворот, сообщила агентству LETA представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Она подчеркнула, что водитель автобуса принял такое решение самостоятельно и уж точно не должен был этого делать.

Барташевича-Фелдмане заявила, что водитель не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Официальное объяснение он предоставит в понедельник, 24 октября.

Rīgas satiksme рассмотрит это дело в установленном порядке и оценит ответственность водителя.

Между тем никакой информации о происшествии в Госполицию не поступало, сообщили агентству LETA в полиции.

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