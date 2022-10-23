Муниципальное транспортное предприятие Rīgas satiksme рассмотрит ситуацию, когда водитель автобуса перекрыл в субботу улицу Бривибас у театра Dailes, совершая несанкционированный разворот, сообщила агентству LETA представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Rīgas satiksme оценит ситуацию с автобусом на улице Бривибас
Rīgas satiksme оценит ситуацию с автобусом на улице Бривибас
Она подчеркнула, что водитель автобуса принял такое решение самостоятельно и уж точно не должен был этого делать.
Барташевича-Фелдмане заявила, что водитель не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Официальное объяснение он предоставит в понедельник, 24 октября.
Rīgas satiksme рассмотрит это дело в установленном порядке и оценит ответственность водителя.
Между тем никакой информации о происшествии в Госполицию не поступало, сообщили агентству LETA в полиции.
Kā tas varēja gadīties? Autobuss ar visiem pasažieriem nobloķējis Brīvības ielu, automašīnas cenšas tikt garām pa ietvi. pic.twitter.com/3jSDzm3dIc— aidis (@tomsons) October 22, 2022
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