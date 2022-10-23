Rīgas satiksme оценит ситуацию с автобусом на улице Бривибас

Она подчеркнула, что водитель автобуса принял такое решение самостоятельно и уж точно не должен был этого делать.

Барташевича-Фелдмане заявила, что водитель не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Официальное объяснение он предоставит в понедельник, 24 октября.

Rīgas satiksme рассмотрит это дело в установленном порядке и оценит ответственность водителя.

Между тем никакой информации о происшествии в Госполицию не поступало, сообщили агентству LETA в полиции.

Kā tas varēja gadīties? Autobuss ar visiem pasažieriem nobloķējis Brīvības ielu, automašīnas cenšas tikt garām pa ietvi. pic.twitter.com/3jSDzm3dIc — aidis (@tomsons) October 22, 2022