Пользователь социальной сети опубликовал в Twitter фотографию, на которой видно, как автобус Rīgas satiksme перегородил улицу Бривибас.
Автобус перегородил улицу Бривибас. Машины едут по тротуару
Автобус перегородил улицу Бривибас. Машины едут по тротуару
"Автобус со всеми пассажирами перекрыл улицу Бривибас, машины пытаются проехать по тротуару", - поделился наблюдениями пользователь соцсети.
Kā tas varēja gadīties? Autobuss ar visiem pasažieriem nobloķējis Brīvības ielu, automašīnas cenšas tikt garām pa ietvi. pic.twitter.com/3jSDzm3dIc— aidis (@tomsons) October 22, 2022
Представитель Rīgas satiksme поясняет: "Водитель автобуса совершил несогласованный и несанкционированный разворот. Этого точно не должно было быть, и так делать нельзя. Мы обязательно обсудим этот инцидент с водителем".
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