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Автобус перегородил улицу Бривибас. Машины едут по тротуару

rus.tvnet.lv
Автобус перегородил улицу Бривибас. Машины едут по тротуару
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Автобус на улице Бривибас
Автобус на улице Бривибас Фото: aidis/"Twitter"

Пользователь социальной сети опубликовал в Twitter фотографию, на которой видно, как автобус Rīgas satiksme перегородил улицу Бривибас.

"Автобус со всеми пассажирами перекрыл улицу Бривибас, машины пытаются проехать по тротуару", - поделился наблюдениями пользователь соцсети.

Представитель Rīgas satiksme поясняет: "Водитель автобуса совершил несогласованный и несанкционированный разворот. Этого точно не должно было быть, и так делать нельзя. Мы обязательно обсудим этот инцидент с водителем".

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