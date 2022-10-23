В связи с решением Сейма отложить рассмотрение законопроекта Службы государственной обороны, работа над ним остановилась на месяц. Теперь этот законопроект могут принять только в конце года. Однако, учитывая сложность вопроса, дискуссии могут продлиться еще дольше.
Введение Службы гособороны отодвинут еще на полгода - солдат армии не хватает уже сейчас
Однако армии солдат не хватает уже сейчас - по представленным Министерством обороны данным, доступным на середину октября, на профессиональной службе не хватает более четырехсот военнослужащих. Кроме того, учитывая количество уволенных, количество военнослужащих в течение года увеличилось только на шесть человек, сообщает программа Латвийского телевидения de facto. Однако, учитывая необходимость увеличить военную силу, военнослужащих потребуется даже больше, чем ранее.
Правда, политические силы, которые, скорее всего, образуют новое правительство, обещают, что введение Службы гособороны будет наверху в списке приоритетов, но при этом, например, из Объединенного списка, звучит также призыв не торопиться с реформой. Введение обязательной службы сформировала бы не только резерв армии, но и способствовала бы желанию молодежи выбирать профессиональную службу как дальнейшую карьеру.
Вторжение России в Украину в феврале этого года стало границей для развития латвийской армии. Более крупное финансирование, большая поддержка союзников и более мощные планы развития. То, что планировалось сделать в ближайшие три-пять лет, стало намного ближе. Но это также означало, что дыхание войны стало почти ощутимым. И если в Земессардзе в этом году на полторы тысячи служащих больше, чем в прошлом году, поток добровольцев на профессиональную службу резко сократился.
Командир механизированной пехотной бригады сухопутных сил полковник Сандрис Гаугерс: "Война в Украине напугала общество, и это, скорее всего, является одной из главных причин, по которой люди в настоящее время в меньшем количестве присоединяются к вооруженным силам на профессиональной службе, чем это было в предыдущие годы".
Если два года назад, в 2020 году, план рекрутирования на профессиональную службу удалось не только выполнить, но и перевыполнить на несколько сотен, то в прошлом году прирост затормозился, хотя и не ушел в минус. В свою очередь, до конца этого года по плану на профессиональной службе должно быть 7100 военнослужащих, однако до 14 октября было всего 6666 или минус 434 человека от запланированного в этом году. В свою очередь, с учетом количества ушедших в отставку, в конце концов профессиональная армия в этом году увеличилась только на шесть человек. Несмотря на то, что армия должна была вырасти почти на полтысячи.
В механизированной пехотной бригаде уже считают, что они закончат этот год с отрицательным балансом - из единицы уехали больше, чем присоединились к ней. Хватит ли этого, чтобы выполнять обязанности? Командир Гаугерс отвечает: "Сколько государство может себе позволить, столько у нас есть, и с этим мы пойдем и будем защищаться, бороться и сражаться, и будем делать все, что нужно. Чем больше людей, тем лучше, эта математика в военном мире очень проста".
В плане возможностей и потребностей эта единица уже могла бы вырастить на тысячу солдат, но это не реально. "Мы не сможем физически взять 1000 людей завтра. Потому что нужно создать инфраструктуру, которая это поддержит ее, чтобы людиям было, где остаться, и чтобы люди могли что-то поесть", - говорит Гаугерс.
Около двухсот, трехсот воинов - это число, с которым можно было бы пополнить войска. Надежда была на призыв Службы государственной обороны уже с начала следующего года, когда прибытие рекрутов было бы добровольным, а во второй половине года - уже обязательным. Этот процесс также способствует дальнейшему присоединению к профессиональной службе.
Однако по предложению ответственной комиссии Сейм в четверг законопроект из повестки дня исключил. Решение об исключении вопроса из повестки дня пленарного заседания Сейма 20 октября, где его следовало бы рассмотреть во втором, окончательном чтении, было почти единодушным. Воздержался только депутат Нацобъединения Эдвин Шноре: "Государственный секретарь сказал, что там нужно две недели, чтобы что-то еще там согласовать и подумать, в свою очередь, парламентский секретарь сказала, что не надо, надо идти вперед, у депутатов из-за этого, возможно, немного перемешалось в голове, и, в любом случае, я и вчера не поддерживал, что его изымают из повестки дня".
Большинство депутатов комиссии собрались удаленно, никто из присутствующих даже не включил камеру. Об изъятии из повестки дня особого обсуждения не было.
В прошлый день, во вторник, депутаты на выезде посетили военную базу Адажи, где обсуждалась Служба государственной обороны. В среду депутаты не пытались ухватиться за предложение. В четверг вопрос следовало бы рассмотреть Сейму.
На вопрос, почему они не сделали эту работу, руководитель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс отвечает: "Вы слышали только что заседание комиссии и какова ситуация, а именно, подано очень много предложений, и они очень спорны, и их до завтра просто физически нельзя успеть рассмотреть. И было бы неправильно, если бы мы, уходящий 13-й Сейм, приняли бы очень плохой закон, который президенту даже не удалось бы вернуть, потому что было бы проголосовано за высокую срочность".
К законопроекту было подано более ста предложений. Наибольшие возражения связаны с параллельно созданной гражданской службой, которая должна быть альтернативной для тех, кто не готов к войне. Такого законопроекта еще нет, и не ясно, на какие деньги его можно финансировать. Бюро правозащитника в своем комментарии даже указывает, что в проекте имеется столько неясностей и противоречий, что нет смысла давать конкретные предложения о нормах закона. "Создавая систему, которая действительно очень важна, латвийскому обществу важно предусмотреть все шаги вперед, и дать ясное послание обществу о целях, как мы движемся, и как мы хотим, чтобы оборона государства была укреплена", - говорит заместитель правозащитника Инета Пилане.
В Министерстве обороны о том, как лучше привлекать людей к службе, начали судить уже в марте, а в политической повестке дня вопрос оказался в середине лета. Уходящее политическое руководство министерства отрицает, что законопроект был ускорен из-за выборов. Важно не терять времени. "Если мы говорим о готовности законопроекта, то с ней все в порядке. Он в полной готовности, чтобы начать вводить Систему государственной обороны. Ни один закон не является таким, который никогда не меняет. Даже Конституцию мы неоднократно меняли. Таким образом, это абсолютно нормально, что в тот момент, когда этот процесс начал двигаться, в него какие-то коррекции вводятся", - говорит парламентский секретарь Министерства обороны Байба Бледниеце.
Пока, например, граждане Финляндии, обязательную службу считают неотъемлемой частью своей жизни, в Латвии уже более десяти тысяч человек подписались, что Служба государственной обороны должна быть только добровольной. Кроме того, инициатор сбора подписей Сергей Погорелов является товарищем по партии действующего министра обороны.
Проблема в рекрутировании необходимого количества военнослужащих не только в Латвии. О кризисе персонала сообщил командующий Национальными вооруженными силами Канады. Канада сейчас является одним из самых тесных союзников Латвии. И СМИ США сообщают, что и там в армии рекрутировано даже на четверть меньше, чем планировалось, и допускают, что принцип добровольности исчерпал себя.
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