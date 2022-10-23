Введение Службы гособороны отодвинут еще на полгода - солдат армии не хватает уже сейчас

Командир механизированной пехотной бригады сухопутных сил полковник Сандрис Гаугерс: "Война в Украине напугала общество, и это, скорее всего, является одной из главных причин, по которой люди в настоящее время в меньшем количестве присоединяются к вооруженным силам на профессиональной службе, чем это было в предыдущие годы".

Если два года назад, в 2020 году, план рекрутирования на профессиональную службу удалось не только выполнить, но и перевыполнить на несколько сотен, то в прошлом году прирост затормозился, хотя и не ушел в минус. В свою очередь, до конца этого года по плану на профессиональной службе должно быть 7100 военнослужащих, однако до 14 октября было всего 6666 или минус 434 человека от запланированного в этом году. В свою очередь, с учетом количества ушедших в отставку, в конце концов профессиональная армия в этом году увеличилась только на шесть человек. Несмотря на то, что армия должна была вырасти почти на полтысячи.