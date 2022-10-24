В Потсдаме экоактивисты облили картину Моне картофельным пюре

Активисты атаковали картину Моне из серии "Стога". Как следует из их выступления, они облили картину картофельным пюре. После этого молодые люди приклеили себя к колонне и обратились к посетителям музея. "Люди голодают, люди замерзают, люди умирают. Мы живем в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь, это томатный суп или пюре на картине", - выкрикнула участница акции, отсылая к аналогичному происшествию, когда участники группы Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Винсента ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.