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В Потсдаме экоактивисты облили картину Моне картофельным пюре

Deutsche Welle Даниил Сотников
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В Потсдаме экоактивисты облили картину Моне картофельным пюре
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Картофельное пюре на картине Моне.
Картофельное пюре на картине Моне. Фото: Кадр из видео

Активисты движения "Последнее поколение", пытаясь привлечь внимание к проблемам изменения климата, облили картину Клода Моне из серии "Стога" во дворце Барберини.

Двое активистов климатического движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) облили густой желтой жидкостью картину Клода Моне во дворце Барберини (Museum Barberini) в Потсдаме. Об этом сообщается в соцсетях движения в воскресенье, 23 октября.

Активисты атаковали картину Моне из серии "Стога". Как следует из их выступления, они облили картину картофельным пюре. После этого молодые люди приклеили себя к колонне и обратились к посетителям музея. "Люди голодают, люди замерзают, люди умирают. Мы живем в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь, это томатный суп или пюре на картине", - выкрикнула участница акции, отсылая к аналогичному происшествию, когда участники группы Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Винсента ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.

"Ученые говорят нам, что в 2050 году мы не сможем прокормить свои семьи. Необходимо пюре на картине, чтобы вы прислушались? Эта картина ничего не будет стоить, если нам придется воевать за еду", - закончила обращение активистка.

Представитель музея заявил агентству dpa, что картина находится под защитным стеклом, и сотрудники изучают, был ли ей нанесен ущерб.

Активисты "Последнего поколения" добились встречи с Шольцем

В конце августа 2021 года семь активистов "Последнего поколения" объявили голодовку, требуя встречи с кандидатами в канцлеры Германии. Акция продлилась 27 дней. В конце осени 2021 года тогда еще кандидат в канцлеры Олаф Шольц (Olaf Scholz) встретился с активистамии обсудил с ними глобальное потепление и климатическую политику.

Как сообщает на сайте "Последнего поколения", их основной спонсор - фонд Climate Emergency Fund. Он же числится главным жертвователем активистов Just Stop Oil, обливших краской картину Ван Гога в Лондоне. Основательница фонда Эйлин Гетти - внучка нефтяного магната Дж. Пола Гетти, которая вложила часть своего состояния в борьбу с климатическим кризисом.

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